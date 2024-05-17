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Финляндия продолжит участвовать в британской операции по обучению ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 17.05.2024 (обновлено: 17:52 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/finlyandiya-1946746370.html
Финляндия продолжит участвовать в британской операции по обучению ВСУ
Финляндия продолжит участвовать в британской операции по обучению ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
Финляндия продолжит участвовать в британской операции по обучению ВСУ
Финляндия продолжит участвовать в британской операции Interflex по обучению украинских военных, сообщает в пятницу правительство страны. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:51
2024-05-17T17:52
в мире
великобритания
россия
украина
грант шаппс
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Финляндия продолжит участвовать в британской операции Interflex по обучению украинских военных, сообщает в пятницу правительство страны. "В пятницу, 17 мая, президент (Александер Стубб – ред.) и комитет совета министров по внешней политике и политике безопасности обсудили оказание учебной поддержки украинским вооруженным силам в рамках операции Interflex под руководством Великобритании… Силы обороны Финляндии продолжат участие в программе учебной поддержки украинских вооруженных сил в Великобритании в составе 20 человек", - говорится в сообщении на сайте правительства. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс ранее заявил, что общее число обученных в Соединенном Королевстве украинских военных составляет 65 тысяч человек. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946680569.html
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в мире, великобритания, россия, украина, грант шаппс, сергей лавров, нато
В мире, Великобритания, Россия, Украина, Грант Шаппс, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Финляндия продолжит участвовать в британской операции по обучению ВСУ

Финляндия продолжит участие в операции Interflex по обучению украинских военных

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Финляндия продолжит участвовать в британской операции Interflex по обучению украинских военных, сообщает в пятницу правительство страны.
"В пятницу, 17 мая, президент (Александер Стубб – ред.) и комитет совета министров по внешней политике и политике безопасности обсудили оказание учебной поддержки украинским вооруженным силам в рамках операции Interflex под руководством Великобритании… Силы обороны Финляндии продолжат участие в программе учебной поддержки украинских вооруженных сил в Великобритании в составе 20 человек", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Финляндии предупредили о риске мировой войны из-за Украины
Вчера, 14:32
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс ранее заявил, что общее число обученных в Соединенном Королевстве украинских военных составляет 65 тысяч человек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Президент Финляндии выступил с трудным признанием по Украине
10 мая, 09:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияРоссияУкраинаГрант ШаппсСергей ЛавровНАТО
 
 
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