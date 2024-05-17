https://ria.ru/20240517/finlyandiya-1946746370.html

Финляндия продолжит участвовать в британской операции по обучению ВСУ

Финляндия продолжит участвовать в британской операции по обучению ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024

Финляндия продолжит участвовать в британской операции по обучению ВСУ

Финляндия продолжит участвовать в британской операции Interflex по обучению украинских военных, сообщает в пятницу правительство страны. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:51

2024-05-17T17:51

2024-05-17T17:52

в мире

великобритания

россия

украина

грант шаппс

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Финляндия продолжит участвовать в британской операции Interflex по обучению украинских военных, сообщает в пятницу правительство страны. "В пятницу, 17 мая, президент (Александер Стубб – ред.) и комитет совета министров по внешней политике и политике безопасности обсудили оказание учебной поддержки украинским вооруженным силам в рамках операции Interflex под руководством Великобритании… Силы обороны Финляндии продолжат участие в программе учебной поддержки украинских вооруженных сил в Великобритании в составе 20 человек", - говорится в сообщении на сайте правительства. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс ранее заявил, что общее число обученных в Соединенном Королевстве украинских военных составляет 65 тысяч человек. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946680569.html

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html

великобритания

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, россия, украина, грант шаппс, сергей лавров, нато