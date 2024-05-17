https://ria.ru/20240517/evrosoyuz-1946737879.html
Запрет на вещание ряда российских СМИ в ЕС вступает в силу 18 мая
Запрет на вещание ряда российских СМИ в ЕС вступает в силу 18 мая - РИА Новости, 17.05.2024
Запрет на вещание ряда российских СМИ в ЕС вступает в силу 18 мая
Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о запрете вещания ряда российских СМИ, оно вступает в силу 18 мая и будет обязательным к исполнению всеми... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:31
2024-05-17T17:31
2024-05-17T17:37
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о запрете вещания ряда российских СМИ, оно вступает в силу 18 мая и будет обязательным к исполнению всеми странами союза, следует из обнародованного документа."Решение вступает в силу на следующий день после публикации… Оно является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах", - указывается в документе.Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности на территории Евросоюза сотрудников подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания.Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.
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евросоюз, в мире, россия, риа новости, известия, российская газета
Евросоюз, В мире, Россия, РИА Новости, Известия, Российская газета
Запрет на вещание ряда российских СМИ в ЕС вступает в силу 18 мая
ЕС опубликовал решение о запрете на вещание, оно вступает в силу 18 мая
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о запрете вещания ряда российских СМИ, оно вступает в силу 18 мая и будет обязательным к исполнению всеми странами союза, следует из обнародованного документа.
"Решение вступает в силу на следующий день после публикации… Оно является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах", - указывается в документе.
Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности на территории Евросоюза сотрудников подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания.
Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, реакция на решение ЕС
о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.