https://ria.ru/20240517/estoniya-1946813591.html

В Эстонии планируют завершить демонтаж могил советских воинов к 2025 году

В Эстонии планируют завершить демонтаж могил советских воинов к 2025 году - РИА Новости, 17.05.2024

В Эстонии планируют завершить демонтаж могил советских воинов к 2025 году

Власти Эстонии планируют завершить демонтаж надгробий и перезахоронение советских воинов к концу 2025 года, сообщил советник Эстонского военного музея Мадис... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T23:24

2024-05-17T23:24

2024-05-17T23:24

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Власти Эстонии планируют завершить демонтаж надгробий и перезахоронение советских воинов к концу 2025 года, сообщил советник Эстонского военного музея Мадис Микко. В интервью изданию Postimees Микко заявил, что вероятно, на следующей неделе начнутся непосредственные работы по перезахоронению советских воинов на военном кладбище Таллинна. Раскопки должны занять не менее трех и не более пяти дней. В ходе перезахоронения останки сложат в соответствующие гробы, затем пройдут похороны, которые могут состояться через две недели. "Мы знаем, что до сих пор в Эстонии имеется около 100 таких мест (советских военных захоронений - ред.). И я думаю, что завершить все необходимые работы такого рода реально к концу 2025 года", - сообщил Микко. Советник Эстонского военного музея заверил, что могилы на военном кладбище Таллинна будут перенесены примерно на 120-150 метров от того места, где они располагаются сейчас. Он также подчеркнул, что планов по перемещению памятника Воину-освободителю, "Бронзового солдата", пока "ни у кого не имеется". На вопрос журналиста, могут ли приниматься решения, согласно которым с надгробных плит будешь лишь удаляться советская военная символика, при этом сама могила останется в сохранности, Микко заявил, что по этой теме существует множество мнений и ведутся дискуссии среди историков. Ранее власти острова Сааремаа заявили о намерении провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище, а также демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами. Старейшина волости Сааремаа Микка Туйск тогда заявил, что надгробных плит с пятиконечными звездами на мемориале быть не должно, поскольку само по себе "это некрасиво". В свою очередь посольство России в Эстонии в феврале выразило возмущение планами демонтировать надгробия у мемориала советским воинам на острове Сааремаа, назвало эти планы верхом цинизма, очередной кощунственной попыткой осквернения памяти о павших героях-освободителях и надругательством над их могилами в духе позорной практики государственного вандализма и бессовестного переписывания итогов Второй мировой войны. Российские дипломаты также призвали руководство волости Сааремаа и Эстонского военного музея задуматься о последствиях и не допустить реализации этой преступной по своей сути затеи.

https://radiosputnik.ru/20240509/pamyatnik-1945001427.html

https://ria.ru/20240430/pyamyatniki-1943191581.html

https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html

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