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В Эстонии планируют завершить демонтаж могил советских воинов к 2025 году
В Эстонии планируют завершить демонтаж могил советских воинов к 2025 году - РИА Новости, 17.05.2024
В Эстонии планируют завершить демонтаж могил советских воинов к 2025 году
Власти Эстонии планируют завершить демонтаж надгробий и перезахоронение советских воинов к концу 2025 года, сообщил советник Эстонского военного музея Мадис... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:24
2024-05-17T23:24
2024-05-17T23:24
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Власти Эстонии планируют завершить демонтаж надгробий и перезахоронение советских воинов к концу 2025 года, сообщил советник Эстонского военного музея Мадис Микко. В интервью изданию Postimees Микко заявил, что вероятно, на следующей неделе начнутся непосредственные работы по перезахоронению советских воинов на военном кладбище Таллинна. Раскопки должны занять не менее трех и не более пяти дней. В ходе перезахоронения останки сложат в соответствующие гробы, затем пройдут похороны, которые могут состояться через две недели. "Мы знаем, что до сих пор в Эстонии имеется около 100 таких мест (советских военных захоронений - ред.). И я думаю, что завершить все необходимые работы такого рода реально к концу 2025 года", - сообщил Микко. Советник Эстонского военного музея заверил, что могилы на военном кладбище Таллинна будут перенесены примерно на 120-150 метров от того места, где они располагаются сейчас. Он также подчеркнул, что планов по перемещению памятника Воину-освободителю, "Бронзового солдата", пока "ни у кого не имеется". На вопрос журналиста, могут ли приниматься решения, согласно которым с надгробных плит будешь лишь удаляться советская военная символика, при этом сама могила останется в сохранности, Микко заявил, что по этой теме существует множество мнений и ведутся дискуссии среди историков. Ранее власти острова Сааремаа заявили о намерении провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище, а также демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами. Старейшина волости Сааремаа Микка Туйск тогда заявил, что надгробных плит с пятиконечными звездами на мемориале быть не должно, поскольку само по себе "это некрасиво". В свою очередь посольство России в Эстонии в феврале выразило возмущение планами демонтировать надгробия у мемориала советским воинам на острове Сааремаа, назвало эти планы верхом цинизма, очередной кощунственной попыткой осквернения памяти о павших героях-освободителях и надругательством над их могилами в духе позорной практики государственного вандализма и бессовестного переписывания итогов Второй мировой войны. Российские дипломаты также призвали руководство волости Сааремаа и Эстонского военного музея задуматься о последствиях и не допустить реализации этой преступной по своей сути затеи.
https://radiosputnik.ru/20240509/pamyatnik-1945001427.html
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в мире, эстония, сааремаа, россия
В мире, Эстония, Сааремаа, Россия
В Эстонии планируют завершить демонтаж могил советских воинов к 2025 году
Микко: в Эстонии планируют завершить демонтаж могил советских воинов к 2025 году
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Власти Эстонии планируют завершить демонтаж
надгробий и перезахоронение советских воинов к концу 2025 года, сообщил советник Эстонского военного музея Мадис Микко.
В интервью изданию Postimees Микко заявил, что вероятно, на следующей неделе начнутся непосредственные работы по перезахоронению советских воинов на военном кладбище Таллинна. Раскопки должны занять не менее трех и не более пяти дней. В ходе перезахоронения останки сложат в соответствующие гробы, затем пройдут похороны, которые могут состояться через две недели.
"Мы знаем, что до сих пор в Эстонии имеется около 100 таких мест (советских военных захоронений - ред.). И я думаю, что завершить все необходимые работы такого рода реально к концу 2025 года", - сообщил Микко.
Советник Эстонского военного музея заверил, что могилы на военном кладбище Таллинна будут перенесены примерно на 120-150 метров от того места, где они располагаются сейчас. Он также подчеркнул, что планов по перемещению памятника Воину-освободителю, "Бронзового солдата", пока "ни у кого не имеется".
На вопрос журналиста, могут ли приниматься решения, согласно которым с надгробных плит будешь лишь удаляться советская военная символика, при этом сама могила останется в сохранности, Микко заявил, что по этой теме существует множество мнений и ведутся дискуссии среди историков.
Ранее власти острова Сааремаа
заявили о намерении провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище, а также демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами. Старейшина волости Сааремаа Микка Туйск тогда заявил, что надгробных плит с пятиконечными звездами на мемориале быть не должно, поскольку само по себе "это некрасиво".
В свою очередь посольство России
в Эстонии в феврале выразило возмущение планами демонтировать надгробия у мемориала советским воинам на острове Сааремаа, назвало эти планы верхом цинизма, очередной кощунственной попыткой осквернения памяти о павших героях-освободителях и надругательством над их могилами в духе позорной практики государственного вандализма и бессовестного переписывания итогов Второй мировой войны. Российские дипломаты также призвали руководство волости Сааремаа и Эстонского военного музея задуматься о последствиях и не допустить реализации этой преступной по своей сути затеи.