Рейтинг@Mail.ru
Эстония может передать Украине до 40 миллионов евро из российских активов - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 17.05.2024 (обновлено: 19:18 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/estoniya-1946743646.html
Эстония может передать Украине до 40 миллионов евро из российских активов
Эстония может передать Украине до 40 миллионов евро из российских активов - РИА Новости, 17.05.2024
Эстония может передать Украине до 40 миллионов евро из российских активов
Эстония может передать Киеву до 40 миллионов евро из замороженных российских активов, заявил глава комиссии по иностранным делам парламента страны Марко... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:47
2024-05-17T19:18
россия
эстония
украина
марко михкельсон
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70592/80/705928039_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7c9c00676a153c0a2045b2760c39e26c.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эстония может передать Киеву до 40 миллионов евро из замороженных российских активов, заявил глава комиссии по иностранным делам парламента страны Марко Михкельсон в эфире украинского телеканала Freedom."Сумма не так велика. Мы говорим примерно о 40 миллионах евро", — сказал чиновник. В среду эстонский парламент принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия по захвату собственности Москвы разбоем и предупредила Таллин об ответных мерах.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления Украины. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Тем не менее на минувшей неделе представительство Бельгии в Совете ЕС сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи Киеву.Как заявляли в Кремле, принятие таких решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ.
https://ria.ru/20240516/aktivy-1946502347.html
https://ria.ru/20240517/ekonomika-1946651897.html
https://ria.ru/20240502/rossiya-1943538186.html
россия
эстония
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70592/80/705928039_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fe636375f014e0fcc38c5ebe47b3eb2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, украина, марко михкельсон, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, мария захарова, москва
Россия, Эстония, Украина, Марко Михкельсон, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России, Мария Захарова, Москва
Эстония может передать Украине до 40 миллионов евро из российских активов

Михкельсон: Эстония может передать Украине до €40 млн из замороженных активов РФ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание парламента Эстонии
Здание парламента Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Здание парламента Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эстония может передать Киеву до 40 миллионов евро из замороженных российских активов, заявил глава комиссии по иностранным делам парламента страны Марко Михкельсон в эфире украинского телеканала Freedom.
"Сумма не так велика. Мы говорим примерно о 40 миллионах евро", — сказал чиновник.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В МВФ предупредили о рисках из-за планов Запада по российским активам
16 мая, 18:09
В среду эстонский парламент принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия по захвату собственности Москвы разбоем и предупредила Таллин об ответных мерах.
Мужчина ставить печать на документ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Минфин: третьи страны могут помешать обмену замороженных активов россиян
Вчера, 13:08

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления Украины. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
СМИ спрогнозировали возможный ответ России на изъятие ее активов в США
2 мая, 17:51
Тем не менее на минувшей неделе представительство Бельгии в Совете ЕС сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи Киеву.
Как заявляли в Кремле, принятие таких решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ.
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта, 20:14
Инфографика
Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
 
РоссияЭстонияУкраинаМарко МихкельсонСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении РоссииМария ЗахароваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала