https://ria.ru/20240517/estoniya-1946743646.html

Эстония может передать Украине до 40 миллионов евро из российских активов

Эстония может передать Украине до 40 миллионов евро из российских активов - РИА Новости, 17.05.2024

Эстония может передать Украине до 40 миллионов евро из российских активов

Эстония может передать Киеву до 40 миллионов евро из замороженных российских активов, заявил глава комиссии по иностранным делам парламента страны Марко... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:47

2024-05-17T17:47

2024-05-17T19:18

россия

эстония

украина

марко михкельсон

сергей лавров

евросоюз

g7

euroclear

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эстония может передать Киеву до 40 миллионов евро из замороженных российских активов, заявил глава комиссии по иностранным делам парламента страны Марко Михкельсон в эфире украинского телеканала Freedom."Сумма не так велика. Мы говорим примерно о 40 миллионах евро", — сказал чиновник. В среду эстонский парламент принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия по захвату собственности Москвы разбоем и предупредила Таллин об ответных мерах.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления Украины. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Тем не менее на минувшей неделе представительство Бельгии в Совете ЕС сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи Киеву.Как заявляли в Кремле, принятие таких решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ.

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https://ria.ru/20240517/ekonomika-1946651897.html

https://ria.ru/20240502/rossiya-1943538186.html

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россия, эстония, украина, марко михкельсон, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, мария захарова, москва