https://ria.ru/20240517/estoniya-1946619721.html

Эстония застроит участки, которыми ранее планировала обменяться с Россией

Эстония застроит участки, которыми ранее планировала обменяться с Россией - РИА Новости, 17.05.2024

Эстония застроит участки, которыми ранее планировала обменяться с Россией

Власти Эстонии решили застроить участок земли, которым ранее планировали обменяться с Россией при обустройстве границы, сообщила телерадиовещательная компания... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:43

2024-05-17T11:43

2024-05-17T16:16

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эстония

россия

псковская область

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Власти Эстонии решили застроить участок земли, которым ранее планировали обменяться с Россией при обустройстве границы, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса."Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков", — сказал глава МВД.Он пояснил, что Эстония собиралась получить так называемый "Саатсеский сапог" — часть Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию. В обмен на это в Таллине планировали отдать России приграничный участок земли протяженностью около четырех километров. Теперь решено построить вокруг "Саатсеского сапога" объездную дорогу.Общая протяженность эстонско-российской границы — 338 километров, при этом юридически она не оформлена. По суше проходят 135 километров, 76 — по реке Нарва и 127 — по Чудскому озеру.Таллин намеревался завершить обустройство в 2026 году, но затем срок сдвинули на конец 2025-го. Главы МИД двух стран в 2014 году подписали договоры о госгранице и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах, но парламенты не ратифицировали эти документы.

https://ria.ru/20240407/pribaltika-1938118970.html

https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, россия, псковская область