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Эстония застроит участки, которыми ранее планировала обменяться с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
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11:43 17.05.2024 (обновлено: 16:16 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/estoniya-1946619721.html
Эстония застроит участки, которыми ранее планировала обменяться с Россией
Эстония застроит участки, которыми ранее планировала обменяться с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
Эстония застроит участки, которыми ранее планировала обменяться с Россией
Власти Эстонии решили застроить участок земли, которым ранее планировали обменяться с Россией при обустройстве границы, сообщила телерадиовещательная компания... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:43
2024-05-17T16:16
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эстония
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Власти Эстонии решили застроить участок земли, которым ранее планировали обменяться с Россией при обустройстве границы, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса."Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков", — сказал глава МВД.Он пояснил, что Эстония собиралась получить так называемый "Саатсеский сапог" — часть Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию. В обмен на это в Таллине планировали отдать России приграничный участок земли протяженностью около четырех километров. Теперь решено построить вокруг "Саатсеского сапога" объездную дорогу.Общая протяженность эстонско-российской границы — 338 километров, при этом юридически она не оформлена. По суше проходят 135 километров, 76 — по реке Нарва и 127 — по Чудскому озеру.Таллин намеревался завершить обустройство в 2026 году, но затем срок сдвинули на конец 2025-го. Главы МИД двух стран в 2014 году подписали договоры о госгранице и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах, но парламенты не ратифицировали эти документы.
https://ria.ru/20240407/pribaltika-1938118970.html
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в мире, эстония, россия, псковская область
В мире, Эстония, Россия, Псковская область
Эстония застроит участки, которыми ранее планировала обменяться с Россией

Эстония застроит участки земли, которыми планировала обменяться с Россией

© Фото : PPA / Reelika RiimandПограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : PPA / Reelika Riimand
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Власти Эстонии решили застроить участок земли, которым ранее планировали обменяться с Россией при обустройстве границы, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса.
"Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков", — сказал глава МВД.
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Он пояснил, что Эстония собиралась получить так называемый "Саатсеский сапог" — часть Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию. В обмен на это в Таллине планировали отдать России приграничный участок земли протяженностью около четырех километров. Теперь решено построить вокруг "Саатсеского сапога" объездную дорогу.
Общая протяженность эстонско-российской границы — 338 километров, при этом юридически она не оформлена. По суше проходят 135 километров, 76 — по реке Нарва и 127 — по Чудскому озеру.
Таллин намеревался завершить обустройство в 2026 году, но затем срок сдвинули на конец 2025-го.
Главы МИД двух стран в 2014 году подписали договоры о госгранице и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах, но парламенты не ратифицировали эти документы.
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