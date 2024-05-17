https://ria.ru/20240517/elity-1946651006.html

Путин назвал действия американских элит огромной ошибкой

Путин назвал действия американских элит огромной ошибкой - РИА Новости, 17.05.2024

Путин назвал действия американских элит огромной ошибкой

Президент России Владимир Путин назвал большой глупостью и огромной ошибкой действия американских элит. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:05

2024-05-17T13:05

2024-05-17T13:18

владимир путин

в мире

сша

россия

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал большой глупостью и огромной ошибкой действия американских элит."Наносят себе непоправимый ущерб. То есть, выражаясь нетривиально, нашими, так сказать, известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная. Ну, им никак не остановиться", - сказал он журналистам, говоря о том, что власти США подрывают мировое доверие к доллару.

https://ria.ru/20230616/dollar-1878797764.html

сша

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владимир путин, в мире, сша, россия