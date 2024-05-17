https://ria.ru/20240517/elity-1946651006.html
Путин назвал действия американских элит огромной ошибкой
Путин назвал действия американских элит огромной ошибкой - РИА Новости, 17.05.2024
Путин назвал действия американских элит огромной ошибкой
Президент России Владимир Путин назвал большой глупостью и огромной ошибкой действия американских элит. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:05
2024-05-17T13:05
2024-05-17T13:18
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал большой глупостью и огромной ошибкой действия американских элит."Наносят себе непоправимый ущерб. То есть, выражаясь нетривиально, нашими, так сказать, известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная. Ну, им никак не остановиться", - сказал он журналистам, говоря о том, что власти США подрывают мировое доверие к доллару.
https://ria.ru/20230616/dollar-1878797764.html
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владимир путин, в мире, сша, россия
Владимир Путин, В мире, США, Россия
Путин назвал действия американских элит огромной ошибкой
Путин назвал действия американских элит большой глупостью и огромной ошибкой