Эксперт: российско-китайское партнерство не направлено против других стран

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай подчеркнул, что российско-китайское партнерство не направлено против других стран, несмотря на истерию в западных СМИ, заявил РИА Новости завсектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Сергей Луконин. Британская Financial Times назвала визит Путина в Китай "явным выпадом" против США после того, как в прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен призвал КНР отказаться от поддержки России. Другая британская газета, The Guardian, назвала визит Путина "последним из сигналов", свидетельствующих о том, что отношения стран "столь же прочны, как и прежде". Американская New York Times написала, что Китай привержен партнерству с Россией, так как рассматривает ее как противовес общему сопернику - США. "У нас дружба и союзничество направлены друг на друга прежде всего, и они существуют прежде всего для продолжения развития российско-китайского торгово-экономического и политического сотрудничества. Хотя на скорость этого углубления и влияют внешние вызовы, создаваемые коллективным Западом", - сказал Луконин. Он подчеркнул, что заявления западной прессы, в некоторых из которых визит Путина в Поднебесную называют "выпадом против США", политизированы и носят агрессивный характер и против Пекина, и против Москвы. "Потому что сам Запад рассматривает и Россию, и Китай как основных соперников. Поэтому СМИ оттуда сейчас заинтересованы в том, чтобы создавать истерию в отношении любого информационного повода из Китая и России. И визит нашего президента в КНР - замечательный повод для того, чтобы продолжить политику нагнетания истерии", - резюмировал эксперт. Луконин подчеркнул, что именно Запад начал вести себя таким образом, что Китай и Россия оказались вынуждены отвечать и сближаться еще больше. "Для Китая это усиления военного присутствия Штатов в Азиатском и Тихоокеанском регионах, создание псевдовоенных организаций. Для России - провоцирование украинского кризиса", - отметил Луконин.

