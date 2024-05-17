https://ria.ru/20240517/ekonomika-1946651897.html

Минфин: третьи страны могут помешать обмену замороженных активов россиян

Минфин: третьи страны могут помешать обмену замороженных активов россиян - РИА Новости, 17.05.2024

Минфин: третьи страны могут помешать обмену замороженных активов россиян

Третьи страны могут попробовать помешать процессу обмена замороженных активов россиян, у них есть для этого рычаги, но Россия на это повлиять не может, однако... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:08

2024-05-17T13:08

2024-05-17T13:23

экономика

россия

казань

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Третьи страны могут попробовать помешать процессу обмена замороженных активов россиян, у них есть для этого рычаги, но Россия на это повлиять не может, однако фиксирует интерес со стороны отечественных и иностранных инвесторов, прокомментировал журналистам обмен заблокированных активов россиян и отказ Clearsteam в содействии замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2023". "Мы не можем отвечать за действия третьих стран. У нас всегда была идеология - создать законодательные условия в нашей стране для такого обмена, что интерес со стороны наших инвесторов и иностранных есть, он существует", - сказал Чебесков. "Конечно, есть геополитические условия, в которых мы работаем. Третьи страны могут попробовать этому помешать, повлиять на это. На своей стороне у них есть для этого свои рычаги, но мы на это никак повлиять не можем, мы все равно видим, что от иностранных инвесторов, потому что им будет легче в конечном итоге договориться со своими регуляторами, чтобы разблокировать те иностранные ценные бумаги, которые они получат в Российской Федерации, чем разблокировать те денежные средства, которые у них на счетах типа С", - сказал Чебесков. Газета "Ведомости" в апреле писала, что Clearstream решил не оказывать инвесторам никакой поддержки в рамках процесса выкупа заблокированных ценных бумаг у россиян. Clearstream проинформировал своих клиентов, которых может коснуться действие этого механизма, о "растущем риске для их активов" и напомнил об их обязанности соблюдать любые применяемые санкции, отметило издание. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://radiosputnik.ru/20240515/aktivy-1946174836.html

https://ria.ru/20240311/aktivy-1932254275.html

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экономика, россия, казань, россия — исламский мир: kazanforum 2024