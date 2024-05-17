https://ria.ru/20240517/ekonomika-1946639142.html

Торговые связи с Китаем поддерживают почти все регионы России, заявил Титов

Торговые связи с Китаем поддерживают почти все регионы России, заявил Титов - РИА Новости, 17.05.2024

Торговые связи с Китаем поддерживают почти все регионы России, заявил Титов

Согласно рейтингу продуктивности, составленному Российско-Китайским комитетом мира, дружбы и развития совместно с фондом "Петербургская политика",... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:40

2024-05-17T12:40

2024-05-17T12:41

экономика

китай

россия

харбин

борис титов

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ХАРБИН (Китай), 17 мая - РИА Новости. Согласно рейтингу продуктивности, составленному Российско-Китайским комитетом мира, дружбы и развития совместно с фондом "Петербургская политика", торгово-экономические связи с Китаем поддерживают практически все субъекты России, сообщил РИА Новости председатель российской части комитета Борис Титов. "Торгово-экономические связи с Китаем поддерживают практически все субъекты Российской Федерации. Десятки из них связаны с провинциями КНР соглашениями о сотрудничестве в торговой, промышленной, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной и других областях", - сказал он на полях IV Российско-Китайского форума межрегионального развития, который проходит в Харбине. Титов сообщил, что комитет совместно с фондом "Петербургская политика" подготовил рейтинг продуктивности взаимодействия регионов России с Китаем в 2022 году - первой половине 2024 года. Все регионы разделены в нем на три группы – с высокой, средней и низкой продуктивностью, каждому выставлена оценка по 10-балльной шкале. По словам собеседника агентства, предсказуемо оказалось, что интересы китайских инвесторов сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке (там 10 субъектов РФ набрали от 7 до 9 баллов). Следующая по степени интереса, сообщил он, - это Центральная Россия (там 6 субъектов с высокими оценками), на Северо-Западе по 7 баллов получили Санкт-Петербург и Калининградская область, в Поволжье отличился Татарстан – 9 баллов. "Число компаний с китайским капиталом в России превысило 8 тысяч, это уже в 3 раза больше, чем тех, что остались с немецким капиталом, и в 10 раз больше, чем с американским. Китайцы – самые многочисленные реальные инвесторы в российскую экономику", - подчеркнул Титов.

https://ria.ru/20240517/putin-1946580971.html

https://ria.ru/20240517/titov-1946637430.html

https://ria.ru/20240108/titov-1920116560.html

китай

россия

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экономика, китай, россия, харбин, борис титов