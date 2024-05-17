Торговые связи с Китаем поддерживают почти все регионы России, заявил Титов
Титов: торгово-экономические связи с КНР поддерживают почти все регионы России
Борис Титов. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 17 мая - РИА Новости. Согласно рейтингу продуктивности, составленному Российско-Китайским комитетом мира, дружбы и развития совместно с фондом "Петербургская политика", торгово-экономические связи с Китаем поддерживают практически все субъекты России, сообщил РИА Новости председатель российской части комитета Борис Титов.
"Торгово-экономические связи с Китаем поддерживают практически все субъекты Российской Федерации. Десятки из них связаны с провинциями КНР соглашениями о сотрудничестве в торговой, промышленной, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной и других областях", - сказал он на полях IV Российско-Китайского форума межрегионального развития, который проходит в Харбине.
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Титов сообщил, что комитет совместно с фондом "Петербургская политика" подготовил рейтинг продуктивности взаимодействия регионов России с Китаем в 2022 году - первой половине 2024 года. Все регионы разделены в нем на три группы – с высокой, средней и низкой продуктивностью, каждому выставлена оценка по 10-балльной шкале.
По словам собеседника агентства, предсказуемо оказалось, что интересы китайских инвесторов сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке (там 10 субъектов РФ набрали от 7 до 9 баллов).
Следующая по степени интереса, сообщил он, - это Центральная Россия (там 6 субъектов с высокими оценками), на Северо-Западе по 7 баллов получили Санкт-Петербург и Калининградская область, в Поволжье отличился Татарстан – 9 баллов.
"Число компаний с китайским капиталом в России превысило 8 тысяч, это уже в 3 раза больше, чем тех, что остались с немецким капиталом, и в 10 раз больше, чем с американским. Китайцы – самые многочисленные реальные инвесторы в российскую экономику", - подчеркнул Титов.
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