https://ria.ru/20240517/donetsk-1946687880.html

В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам СК России

В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам СК России - РИА Новости, 17.05.2024

В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам СК России

В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам Следственного комитета России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:58

2024-05-17T14:58

2024-05-17T17:26

россия

херсон

донбасс

олег лебедев

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам Следственного комитета России, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники военного следственного управления СК РФ по объединенной группировке войск в разное время погибли, исполняя свой воинский долг в зоне проведения СВО. "Сегодня мы открываем памятную мемориальную доску, посвященную памяти наших погибших товарищей. Они до конца отдали свой воинский долг и служебный долг, борясь за свободу и независимость нашей родины на земле Херсона и Донбасса. Они погибли на рабочих местах, исполняя этот долг до конца", - сказал руководитель военного следственного управления объединенной группировки войск (сил) полковник юстиции Константин Рожков. На памятной доске указаны имена шестерых сотрудников, отдавших свои жизни: подполковники юстиции Евгений Рыбаков и Дмитрий Кацуба, майор юстиции Дмитрий Катайкин, капитан юстиции Никита Кривцов, младшие сержанты Олег Лебедев и Сергей Науменюк. Указом президента России они были награждены орденами Мужества посмертно.

https://ria.ru/20240516/zakharchenko-1946423477.html

https://ria.ru/20240417/spasateli-1940618910.html

россия

херсон

донбасс

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россия, херсон, донбасс, олег лебедев, следственный комитет россии (ск рф)