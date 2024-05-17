https://ria.ru/20240517/donetsk-1946687880.html
В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам СК России
В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам СК России - РИА Новости, 17.05.2024
В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам СК России
В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам Следственного комитета России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:58
2024-05-17T14:58
2024-05-17T17:26
россия
херсон
донбасс
олег лебедев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946734847_4:0:1273:714_1920x0_80_0_0_f8aee8d4a82337620ce77c06338aebee.jpg
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам Следственного комитета России, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники военного следственного управления СК РФ по объединенной группировке войск в разное время погибли, исполняя свой воинский долг в зоне проведения СВО. "Сегодня мы открываем памятную мемориальную доску, посвященную памяти наших погибших товарищей. Они до конца отдали свой воинский долг и служебный долг, борясь за свободу и независимость нашей родины на земле Херсона и Донбасса. Они погибли на рабочих местах, исполняя этот долг до конца", - сказал руководитель военного следственного управления объединенной группировки войск (сил) полковник юстиции Константин Рожков. На памятной доске указаны имена шестерых сотрудников, отдавших свои жизни: подполковники юстиции Евгений Рыбаков и Дмитрий Кацуба, майор юстиции Дмитрий Катайкин, капитан юстиции Никита Кривцов, младшие сержанты Олег Лебедев и Сергей Науменюк. Указом президента России они были награждены орденами Мужества посмертно.
https://ria.ru/20240516/zakharchenko-1946423477.html
https://ria.ru/20240417/spasateli-1940618910.html
россия
херсон
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946734847_188:0:1140:714_1920x0_80_0_0_d57b58ef52f36f7af7192b143d7666a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсон, донбасс, олег лебедев, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Херсон, Донбасс, Олег Лебедев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам СК России
В Донецке открыли мемориальную доску погибшим в зоне СВО сотрудникам СК России