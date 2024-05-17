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В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам СК России - РИА Новости, 17.05.2024
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14:58 17.05.2024 (обновлено: 17:26 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/donetsk-1946687880.html
В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам СК России
В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам СК России - РИА Новости, 17.05.2024
В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам СК России
В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам Следственного комитета России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:58
2024-05-17T17:26
россия
херсон
донбасс
олег лебедев
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам Следственного комитета России, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники военного следственного управления СК РФ по объединенной группировке войск в разное время погибли, исполняя свой воинский долг в зоне проведения СВО. "Сегодня мы открываем памятную мемориальную доску, посвященную памяти наших погибших товарищей. Они до конца отдали свой воинский долг и служебный долг, борясь за свободу и независимость нашей родины на земле Херсона и Донбасса. Они погибли на рабочих местах, исполняя этот долг до конца", - сказал руководитель военного следственного управления объединенной группировки войск (сил) полковник юстиции Константин Рожков. На памятной доске указаны имена шестерых сотрудников, отдавших свои жизни: подполковники юстиции Евгений Рыбаков и Дмитрий Кацуба, майор юстиции Дмитрий Катайкин, капитан юстиции Никита Кривцов, младшие сержанты Олег Лебедев и Сергей Науменюк. Указом президента России они были награждены орденами Мужества посмертно.
https://ria.ru/20240516/zakharchenko-1946423477.html
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россия, херсон, донбасс, олег лебедев, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Херсон, Донбасс, Олег Лебедев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам СК России

В Донецке открыли мемориальную доску погибшим в зоне СВО сотрудникам СК России

© РИА НовостиМемориальная доска погибшим сотрудникам Следственного комитета России в зоне СВО. Кадр видео
Мемориальная доска погибшим сотрудникам Следственного комитета России в зоне СВО. Кадр видео
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. В Донецке открыли мемориальную доску погибшим сотрудникам Следственного комитета России, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники военного следственного управления СК РФ по объединенной группировке войск в разное время погибли, исполняя свой воинский долг в зоне проведения СВО.
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"Сегодня мы открываем памятную мемориальную доску, посвященную памяти наших погибших товарищей. Они до конца отдали свой воинский долг и служебный долг, борясь за свободу и независимость нашей родины на земле Херсона и Донбасса. Они погибли на рабочих местах, исполняя этот долг до конца", - сказал руководитель военного следственного управления объединенной группировки войск (сил) полковник юстиции Константин Рожков.
На памятной доске указаны имена шестерых сотрудников, отдавших свои жизни: подполковники юстиции Евгений Рыбаков и Дмитрий Кацуба, майор юстиции Дмитрий Катайкин, капитан юстиции Никита Кривцов, младшие сержанты Олег Лебедев и Сергей Науменюк. Указом президента России они были награждены орденами Мужества посмертно.
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РоссияХерсонДонбассОлег ЛебедевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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