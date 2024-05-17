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Американские элиты сами подрывают доверие к доллару, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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14:28 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/dollar-1946679804.html
Американские элиты сами подрывают доверие к доллару, заявил Путин
Американские элиты сами подрывают доверие к доллару, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Американские элиты сами подрывают доверие к доллару, заявил Путин
Американские элиты сами подрывают доверие к доллару как к мировой резервной валюте, хотя он дает им огромные преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:28
2024-05-17T14:28
россия
владимир путин
в мире
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Американские элиты сами подрывают доверие к доллару как к мировой резервной валюте, хотя он дает им огромные преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин "По мере того, как по политическим соображениям власти Соединённых Штатов (Америки - ред.) подрывают доверие к доллару, они ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества - сам доллар. Наносят себе непоправимый ущерб", - сказал Путин во время пресс-конференции Он отметил. что использование доллара как резервной мировой валюты дает огромные преимущества американской экономике и финансовой системе.
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россия, владимир путин, в мире, сша
Россия, Владимир Путин, В мире, США
Американские элиты сами подрывают доверие к доллару, заявил Путин

Путин: США подрывают доверие к доллару, хотя он дает им огромные преимущества

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Американские элиты сами подрывают доверие к доллару как к мировой резервной валюте, хотя он дает им огромные преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин
«
"По мере того, как по политическим соображениям власти Соединённых Штатов (Америки - ред.) подрывают доверие к доллару, они ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества - сам доллар. Наносят себе непоправимый ущерб", - сказал Путин во время пресс-конференции
Он отметил. что использование доллара как резервной мировой валюты дает огромные преимущества американской экономике и финансовой системе.
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