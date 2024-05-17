https://ria.ru/20240517/dannye-1946794862.html
В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных
В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных - РИА Новости, 17.05.2024
В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных
Центральная криминальная полиция Финляндии и полиция Хельсинки начали расследование масштабной утечки данных в результате кибератаки на столичную сеть, сообщают РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:13
2024-05-17T21:13
2024-05-17T21:14
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии и полиция Хельсинки начали расследование масштабной утечки данных в результате кибератаки на столичную сеть, сообщают в пятницу правоохранители. "Расследование взлома информационных систем города Хельсинки с отягчающими обстоятельствами, произошедшего 30 апреля, ведется в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией и Департаментом полиции Хельсинки. Городская администрация Хельсинки подала в полицию заявление о взломе данных в информационной сети отдела образования и воспитания города Хельсинки", — сказано в пресс-релизе на сайте полиции. Власти города изначально сообщали, что в результате взлома злоумышленники могли получить информацию о 80 тысячах человек, включая учащихся, опекунов и сотрудников образовательного сектора города. По уточненным данным властей, жертвами взлома могли стать 120 тысяч человек. Директор по цифровизации Хельсинки Ханну Хейккинен не исключал, что подозрительная активность якобы могла исходить из России, но не приводил доказательств своих слов. По словам представителя Агентства транспорта и связи Финляндии Матиаса Месиля, это, возможно, крупнейшая утечка информации в муниципальном секторе.
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в мире, технологии, хельсинки, финляндия, россия
В мире, Технологии, Хельсинки, Финляндия, Россия
В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных
В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных из-за кибератаки
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Центральная криминальная полиция Финляндии и полиция Хельсинки начали расследование масштабной утечки данных в результате кибератаки
на столичную сеть, сообщают в пятницу правоохранители.
"Расследование взлома информационных систем города Хельсинки с отягчающими обстоятельствами, произошедшего 30 апреля, ведется в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией и Департаментом полиции Хельсинки. Городская администрация Хельсинки подала в полицию заявление о взломе данных в информационной сети отдела образования и воспитания города Хельсинки", — сказано в пресс-релизе на сайте полиции.
Власти города изначально сообщали, что в результате взлома злоумышленники могли получить информацию о 80 тысячах человек, включая учащихся, опекунов и сотрудников образовательного сектора города. По уточненным данным властей, жертвами взлома могли стать 120 тысяч человек.
Директор по цифровизации Хельсинки Ханну Хейккинен не исключал, что подозрительная активность якобы могла исходить из России
, но не приводил доказательств своих слов.
По словам представителя Агентства транспорта и связи Финляндии Матиаса Месиля, это, возможно, крупнейшая утечка информации в муниципальном секторе.