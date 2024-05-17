Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 17.05.2024 (обновлено: 21:14 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/dannye-1946794862.html
В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных
В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных - РИА Новости, 17.05.2024
В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных
Центральная криминальная полиция Финляндии и полиция Хельсинки начали расследование масштабной утечки данных в результате кибератаки на столичную сеть, сообщают РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:13
2024-05-17T21:14
в мире
технологии
хельсинки
финляндия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727721481_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b2bbe3e8b45c230c3872cfbe149444dc.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии и полиция Хельсинки начали расследование масштабной утечки данных в результате кибератаки на столичную сеть, сообщают в пятницу правоохранители. "Расследование взлома информационных систем города Хельсинки с отягчающими обстоятельствами, произошедшего 30 апреля, ведется в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией и Департаментом полиции Хельсинки. Городская администрация Хельсинки подала в полицию заявление о взломе данных в информационной сети отдела образования и воспитания города Хельсинки", — сказано в пресс-релизе на сайте полиции. Власти города изначально сообщали, что в результате взлома злоумышленники могли получить информацию о 80 тысячах человек, включая учащихся, опекунов и сотрудников образовательного сектора города. По уточненным данным властей, жертвами взлома могли стать 120 тысяч человек. Директор по цифровизации Хельсинки Ханну Хейккинен не исключал, что подозрительная активность якобы могла исходить из России, но не приводил доказательств своих слов. По словам представителя Агентства транспорта и связи Финляндии Матиаса Месиля, это, возможно, крупнейшая утечка информации в муниципальном секторе.
https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946747495.html
хельсинки
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727721481_267:0:2000:1300_1920x0_80_0_0_9e04870914ce5ae33394d75f33e87cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, хельсинки, финляндия, россия
В мире, Технологии, Хельсинки, Финляндия, Россия
В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных

В Финляндии начали расследование масштабной утечки данных из-за кибератаки

© Фото : Police of FinlandПолиция в Хельсинках
Полиция в Хельсинках - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Police of Finland
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии и полиция Хельсинки начали расследование масштабной утечки данных в результате кибератаки на столичную сеть, сообщают в пятницу правоохранители.
"Расследование взлома информационных систем города Хельсинки с отягчающими обстоятельствами, произошедшего 30 апреля, ведется в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией и Департаментом полиции Хельсинки. Городская администрация Хельсинки подала в полицию заявление о взломе данных в информационной сети отдела образования и воспитания города Хельсинки", — сказано в пресс-релизе на сайте полиции.
Власти города изначально сообщали, что в результате взлома злоумышленники могли получить информацию о 80 тысячах человек, включая учащихся, опекунов и сотрудников образовательного сектора города. По уточненным данным властей, жертвами взлома могли стать 120 тысяч человек.
Директор по цифровизации Хельсинки Ханну Хейккинен не исключал, что подозрительная активность якобы могла исходить из России, но не приводил доказательств своих слов.
По словам представителя Агентства транспорта и связи Финляндии Матиаса Месиля, это, возможно, крупнейшая утечка информации в муниципальном секторе.
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Посольство в Финляндии связалось с задержанным за обход санкций россиянином
Вчера, 17:55
 
В миреТехнологииХельсинкиФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала