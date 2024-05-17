https://ria.ru/20240517/chvk-1946581484.html

СМИ: членам ЧВК ЕНОТ грозит от 12 до 17 лет лишения свободы

СМИ: членам ЧВК ЕНОТ грозит от 12 до 17 лет лишения свободы - РИА Новости, 17.05.2024

СМИ: членам ЧВК ЕНОТ грозит от 12 до 17 лет лишения свободы

Московский гарнизонный военный суд завершил слушание по уголовному делу экс-сотрудника УФСБ Александра Мрищука и его сообщников из ЧВК ЕНОТ, им грозит от 12 до... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:25

2024-05-17T08:25

2024-05-17T08:40

происшествия

московский гарнизонный военный суд

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд завершил слушание по уголовному делу экс-сотрудника УФСБ Александра Мрищука и его сообщников из ЧВК ЕНОТ, им грозит от 12 до 17 лет лишения свободы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."Обвинение решило, что Александр Мрищук и другой майор УФСБ, Антон Барякшев (признал вину и осужден в особом порядке на шесть лет), использовали "енотов" для совершения разбойных нападений (ст. 162 УК) и краж (ст. 158 УК). Жертвами злоумышленников становились предприниматели, заподозренные правоохранителями в махинациях при поставках товаров из-за границы", — пишет издание.В статье указывается, что для Мрищука обвинение запросило 17 лет колонии строгого режима, его сообщникам из ЧВК ЕНОТ Ивану Коваленко, Алексею Коновалову, Михаилу Максимову и Олегу Очеретному хотят дать от 12 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и назначить крупные штрафы. Подсудимые вину отрицали, уточняет источник "Ъ".

https://ria.ru/20240516/arest-1946552276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московский гарнизонный военный суд