https://ria.ru/20240517/chvk-1946581484.html
СМИ: членам ЧВК ЕНОТ грозит от 12 до 17 лет лишения свободы
СМИ: членам ЧВК ЕНОТ грозит от 12 до 17 лет лишения свободы - РИА Новости, 17.05.2024
СМИ: членам ЧВК ЕНОТ грозит от 12 до 17 лет лишения свободы
Московский гарнизонный военный суд завершил слушание по уголовному делу экс-сотрудника УФСБ Александра Мрищука и его сообщников из ЧВК ЕНОТ, им грозит от 12 до... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:25
2024-05-17T08:25
2024-05-17T08:40
происшествия
московский гарнизонный военный суд
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд завершил слушание по уголовному делу экс-сотрудника УФСБ Александра Мрищука и его сообщников из ЧВК ЕНОТ, им грозит от 12 до 17 лет лишения свободы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."Обвинение решило, что Александр Мрищук и другой майор УФСБ, Антон Барякшев (признал вину и осужден в особом порядке на шесть лет), использовали "енотов" для совершения разбойных нападений (ст. 162 УК) и краж (ст. 158 УК). Жертвами злоумышленников становились предприниматели, заподозренные правоохранителями в махинациях при поставках товаров из-за границы", — пишет издание.В статье указывается, что для Мрищука обвинение запросило 17 лет колонии строгого режима, его сообщникам из ЧВК ЕНОТ Ивану Коваленко, Алексею Коновалову, Михаилу Максимову и Олегу Очеретному хотят дать от 12 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и назначить крупные штрафы. Подсудимые вину отрицали, уточняет источник "Ъ".
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происшествия, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Московский гарнизонный военный суд
СМИ: членам ЧВК ЕНОТ грозит от 12 до 17 лет лишения свободы
"Ъ": членам ЧВК ЕНОТ грозит до 17 лет лишения свободы за участие в ОПГ
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Московский гарнизонный военный суд завершил слушание по уголовному делу экс-сотрудника УФСБ Александра Мрищука и его сообщников из ЧВК ЕНОТ
, им грозит от 12 до 17 лет лишения свободы, сообщает "Коммерсантъ"
со ссылкой на источники.
"Обвинение решило, что Александр Мрищук и другой майор УФСБ, Антон Барякшев (признал вину и осужден в особом порядке на шесть лет), использовали "енотов" для совершения разбойных нападений (ст. 162 УК) и краж (ст. 158 УК). Жертвами злоумышленников становились предприниматели, заподозренные правоохранителями в махинациях при поставках товаров из-за границы", — пишет издание.
В статье указывается, что для Мрищука обвинение запросило 17 лет колонии строгого режима, его сообщникам из ЧВК ЕНОТ Ивану Коваленко, Алексею Коновалову, Михаилу Максимову и Олегу Очеретному хотят дать от 12 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и назначить крупные штрафы.
Подсудимые вину отрицали, уточняет источник "Ъ".