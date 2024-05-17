https://ria.ru/20240517/chernyshenko-1946800089.html
Общее и среднее профессиональное образование передали в ведение Чернышенко
Общее и среднее профессиональное образование передали в ведение Чернышенко - РИА Новости, 17.05.2024
Общее и среднее профессиональное образование передали в ведение Чернышенко
В ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко переданы общее и среднее профессиональное образование, а также молодежная политика, он продолжит отвечать за... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:41
2024-05-17T21:41
2024-05-17T21:42
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко переданы общее и среднее профессиональное образование, а также молодежная политика, он продолжит отвечать за инновации, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина РФ. "В ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко переданы общее и среднее профессиональное образование, а также молодежная политика. Вместе с тем, он продолжит отвечать за инновационную деятельность, поддержку научных исследований и разработок в области искусственного интеллекта, подготовку кадров и повышение уровня компетенций в области применения технологий искусственного интеллекта, сферу высшего образования и науки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799607.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Общее и среднее профессиональное образование передали в ведение Чернышенко
Чернышенко будет отвечать за общее, среднее образование и молодежную политику