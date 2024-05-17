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В Минфине заявили о потенциале рынка партнерского финансирования - РИА Новости, 17.05.2024
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11:27 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/chebeskov-1946613790.html
В Минфине заявили о потенциале рынка партнерского финансирования
В Минфине заявили о потенциале рынка партнерского финансирования - РИА Новости, 17.05.2024
В Минфине заявили о потенциале рынка партнерского финансирования
Минфин РФ видит большой потенциал рынка партнерского финансирования - сбережения, находящиеся "под подушкой" у граждан, которые можно вовлечь в оборот с помощью РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:27
2024-05-17T11:27
экономика
технологии
россия
казань
россия — исламский мир: kazanforum 2024
министерство финансов рф (минфин россии)
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Минфин РФ видит большой потенциал рынка партнерского финансирования - сбережения, находящиеся "под подушкой" у граждан, которые можно вовлечь в оборот с помощью инструментов исламского банкинга, оцениваются в триллионы рублей, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. "Когда мы смотрели на глобальный, международный рынок, сейчас рынок партнерского банкинга оценивается в районе эквивалента 4 триллионов долларов, то есть это огромный рынок, примерно 6,5% всего глобального банковского сектора. В некоторых странах эта цифра занимает более 50% от всего рынка. Мы видим огромный потенциал использования этих инструментов, но это произойдет не сразу, это произойдет поэтапно", - сказал Чебесков в рамках выступления на полях международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2023". "У нас задачи амбициозные... Мы рассматриваем, прежде всего, стратегические цели развития этого рынка. Мы видим, что потенциал большой, есть огромные сбережения, которые находятся "под подушкой" у тех граждан, которые могли бы использовать, могли бы вовлечь в оборот с помощью инструментов партнерского финансирования. Это триллионы рублей - это огромные деньги, поэтому потенциал огромный. Также есть огромный потенциал с точки зрения расширения самой линейки инструментария", - сказал замминистра. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. Так, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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экономика, технологии, россия, казань, россия — исламский мир: kazanforum 2024, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Технологии, Россия, Казань, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине заявили о потенциале рынка партнерского финансирования

Замглавы Минфина Чебесков: потенциал рынка партнерского финансирования огромный

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИван Чебесков
Иван Чебесков - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Иван Чебесков. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Минфин РФ видит большой потенциал рынка партнерского финансирования - сбережения, находящиеся "под подушкой" у граждан, которые можно вовлечь в оборот с помощью инструментов исламского банкинга, оцениваются в триллионы рублей, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.
«
"Когда мы смотрели на глобальный, международный рынок, сейчас рынок партнерского банкинга оценивается в районе эквивалента 4 триллионов долларов, то есть это огромный рынок, примерно 6,5% всего глобального банковского сектора. В некоторых странах эта цифра занимает более 50% от всего рынка. Мы видим огромный потенциал использования этих инструментов, но это произойдет не сразу, это произойдет поэтапно", - сказал Чебесков в рамках выступления на полях международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2023".
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16 мая, 13:51
"У нас задачи амбициозные... Мы рассматриваем, прежде всего, стратегические цели развития этого рынка. Мы видим, что потенциал большой, есть огромные сбережения, которые находятся "под подушкой" у тех граждан, которые могли бы использовать, могли бы вовлечь в оборот с помощью инструментов партнерского финансирования. Это триллионы рублей - это огромные деньги, поэтому потенциал огромный. Также есть огромный потенциал с точки зрения расширения самой линейки инструментария", - сказал замминистра.
Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. Так, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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