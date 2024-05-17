Президент Бразилии не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию
Президент Бразилии Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию
Президент Бразилии Лула да Силва. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мая – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне, сообщили РИА Новости в администрации президента.
"Лула да Силва не появится на саммите по Украине", - говорится в сообщении.
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Вместе с тем президент с интересом относится к предложению об участии в саммите G7, который пройдет в Италии, вопрос о его поездке на это мероприятие обсуждается, сказали в администрации.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.