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Боррель призвал страны ЕС быть осторожными в отношении Украины - РИА Новости, 17.05.2024
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10:17 17.05.2024 (обновлено: 10:32 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/borrel-1946597331.html
Боррель призвал страны ЕС быть осторожными в отношении Украины
Боррель призвал страны ЕС быть осторожными в отношении Украины - РИА Новости, 17.05.2024
Боррель призвал страны ЕС быть осторожными в отношении Украины
ЕС следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поскольку мировое сообщество может обвинить его в двойных... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:17
2024-05-17T10:32
в мире
израиль
россия
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жозеп боррель
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ЕС следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поскольку мировое сообщество может обвинить его в двойных стандартах, что скажется на авторитете блока, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Foreign Policy. "Многие люди по всему миру жалуются по поводу того, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине. Это приводит к обвинению в двойных стандартах, и нам нужно быть очень осторожными, поскольку мы можем потерять наш авторитет", - отметил он. Боррель признал, что в ЕС были бы недовольны, если бы представитель России в ООН уничтожил в ходе заседания Генассамблеи устав организации, как это сделал на прошлой неделе израильский постпред. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240415/evrosoyuz-1940051401.html
https://ria.ru/20231106/borrel-1907700359.html
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в мире, израиль, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель призвал страны ЕС быть осторожными в отношении Украины

Боррель заявил, что политика ЕС по Украине должна быть осторожной

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ЕС следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поскольку мировое сообщество может обвинить его в двойных стандартах, что скажется на авторитете блока, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Foreign Policy.
"Многие люди по всему миру жалуются по поводу того, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине. Это приводит к обвинению в двойных стандартах, и нам нужно быть очень осторожными, поскольку мы можем потерять наш авторитет", - отметил он.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель
15 апреля, 07:48
Боррель признал, что в ЕС были бы недовольны, если бы представитель России в ООН уничтожил в ходе заседания Генассамблеи устав организации, как это сделал на прошлой неделе израильский постпред.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Боррель заявил о завершении эпохи интеллектуального превосходства Запада
6 ноября 2023, 12:53
 
В миреИзраильРоссияУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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