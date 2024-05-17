https://ria.ru/20240517/borrel-1946597331.html

Боррель призвал страны ЕС быть осторожными в отношении Украины

Боррель призвал страны ЕС быть осторожными в отношении Украины - РИА Новости, 17.05.2024

Боррель призвал страны ЕС быть осторожными в отношении Украины

ЕС следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поскольку мировое сообщество может обвинить его в двойных... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:17

2024-05-17T10:17

2024-05-17T10:32

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ЕС следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поскольку мировое сообщество может обвинить его в двойных стандартах, что скажется на авторитете блока, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Foreign Policy. "Многие люди по всему миру жалуются по поводу того, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине. Это приводит к обвинению в двойных стандартах, и нам нужно быть очень осторожными, поскольку мы можем потерять наш авторитет", - отметил он. Боррель признал, что в ЕС были бы недовольны, если бы представитель России в ООН уничтожил в ходе заседания Генассамблеи устав организации, как это сделал на прошлой неделе израильский постпред. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240415/evrosoyuz-1940051401.html

https://ria.ru/20231106/borrel-1907700359.html

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