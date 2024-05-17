https://ria.ru/20240517/blinken-1946798297.html

В США неожиданно высказались о Крыме после визита Блинкена в Киев

В США неожиданно высказались о Крыме после визита Блинкена в Киев - РИА Новости, 17.05.2024

В США неожиданно высказались о Крыме после визита Блинкена в Киев

Госсекретарь Энтони Блинкен не упомянул Крым и Донбасс в обещаниях Украине во время визита в Киев, пишет Responsible Statecraft со ссылкой на журналиста Кена... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:34

2024-05-17T21:34

2024-05-17T22:24

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен не упомянул Крым и Донбасс в обещаниях Украине во время визита в Киев, пишет Responsible Statecraft со ссылкой на журналиста Кена Клиппенштейна."Примечательно, что в речи не было ни одного конкретного упоминания о территориальных амбициях Украины. В речи Блинкена не упоминается ни один из этих регионов (Крым и Донбасс. — Прим. ред.) и не говорится о международно признанных границах", — сказано в публикации.Независимый журналист Кен Клиппенштейн обратил внимание на тезис из поездки главы американской дипломатии — подчеркнуть поддержку США "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", который включает признание суверенитета Киева над Крымом и Донбассом.Отмечается, что заголовки новостей с Украины в последние недели были мрачными. Военные, находящиеся на передовой, говорят, что ситуация на востоке страны приближается к критической, добавляет автор статьи. Кроме того, Киев сталкивается с серьезной нехваткой живой силы и оружия.Блинкен 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Они несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946795195.html

https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946727104.html

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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, энтони блинкен, киев, донбасс, украина