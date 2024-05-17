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В США неожиданно высказались о Крыме после визита Блинкена в Киев - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 17.05.2024 (обновлено: 22:24 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/blinken-1946798297.html
В США неожиданно высказались о Крыме после визита Блинкена в Киев
В США неожиданно высказались о Крыме после визита Блинкена в Киев - РИА Новости, 17.05.2024
В США неожиданно высказались о Крыме после визита Блинкена в Киев
Госсекретарь Энтони Блинкен не упомянул Крым и Донбасс в обещаниях Украине во время визита в Киев, пишет Responsible Statecraft со ссылкой на журналиста Кена... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:34
2024-05-17T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир зеленский
энтони блинкен
киев
донбасс
украина
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен не упомянул Крым и Донбасс в обещаниях Украине во время визита в Киев, пишет Responsible Statecraft со ссылкой на журналиста Кена Клиппенштейна."Примечательно, что в речи не было ни одного конкретного упоминания о территориальных амбициях Украины. В речи Блинкена не упоминается ни один из этих регионов (Крым и Донбасс. — Прим. ред.) и не говорится о международно признанных границах", — сказано в публикации.Независимый журналист Кен Клиппенштейн обратил внимание на тезис из поездки главы американской дипломатии — подчеркнуть поддержку США "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", который включает признание суверенитета Киева над Крымом и Донбассом.Отмечается, что заголовки новостей с Украины в последние недели были мрачными. Военные, находящиеся на передовой, говорят, что ситуация на востоке страны приближается к критической, добавляет автор статьи. Кроме того, Киев сталкивается с серьезной нехваткой живой силы и оружия.Блинкен 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Они несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946795195.html
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946727104.html
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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, энтони блинкен, киев, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Киев, Донбасс, Украина
В США неожиданно высказались о Крыме после визита Блинкена в Киев

RS: Блинкен не упомянул Крым и Донбасс в обещаниях Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен не упомянул Крым и Донбасс в обещаниях Украине во время визита в Киев, пишет Responsible Statecraft со ссылкой на журналиста Кена Клиппенштейна.
"Примечательно, что в речи не было ни одного конкретного упоминания о территориальных амбициях Украины. В речи Блинкена не упоминается ни один из этих регионов (Крым и Донбасс. — Прим. ред.) и не говорится о международно признанных границах", — сказано в публикации.
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Независимый журналист Кен Клиппенштейн обратил внимание на тезис из поездки главы американской дипломатии подчеркнуть поддержку США "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", который включает признание суверенитета Киева над Крымом и Донбассом.
Отмечается, что заголовки новостей с Украины в последние недели были мрачными. Военные, находящиеся на передовой, говорят, что ситуация на востоке страны приближается к критической, добавляет автор статьи. Кроме того, Киев сталкивается с серьезной нехваткой живой силы и оружия.
Блинкен 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Они несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенКиевДонбассУкраина
 
 
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