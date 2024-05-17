Экс-разведчик ВС США пошутил над "концертом" Блинкена в Киеве
Риттер: Блинкен, устроив концерт в Киеве, может готовиться к новой работе
© AP Photo / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре
© AP Photo / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, устроив выступление в киевском баре, возможно, "готовится к новой работе", заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
Блинкен ранее посетил Киев, где отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.
"Реальность такова, я просто шучу, но, вероятно, Блинкен просто проходил прослушивание для своей будущей "работы" звездой рок-н-ролла, учитывая его выступление в баре в Киеве", - сказал Риттер.
При этом, по его словам, не стоит забывать, что Блинкен - госсекретарь главы США Джо Байдена, который надеется на свое переизбрание на предстоящих выборах и цель визита Блинкена в Киев - показать, что США, якобы и далее будут оказывать поддержку Украине, так как провал Украины станет провалом для Байдена.
"Я просто хочу напомнить всем, что в июле 2021 года Джо Байден разговаривал по телефону с президентом Афганистана инструктируя его лгать афганскому народу во всем мире о реальной ситуации в Афганистане… Это то, что происходит сейчас. Тони Блинкен едет в Киев и лжет, рассказывает "сказки" об американской поддержке Украины и способности Украины продолжать сопротивляться", - добавил Риттер.
Риттер подчеркнул, что сколько бы "лапши на уши не вешал" Блинкен украинскому правительству, ничего не изменит реальность того, что Россия не просто выигрывает в конфликте, но и выиграет.