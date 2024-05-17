https://ria.ru/20240517/blinken-1946569249.html

Экс-разведчик ВС США пошутил над "концертом" Блинкена в Киеве

Экс-разведчик ВС США пошутил над "концертом" Блинкена в Киеве - РИА Новости, 17.05.2024

Экс-разведчик ВС США пошутил над "концертом" Блинкена в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен, устроив выступление в киевском баре, возможно, "готовится к новой работе", заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T04:48

2024-05-17T04:48

2024-05-17T04:50

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, устроив выступление в киевском баре, возможно, "готовится к новой работе", заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. Блинкен ранее посетил Киев, где отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре. "Реальность такова, я просто шучу, но, вероятно, Блинкен просто проходил прослушивание для своей будущей "работы" звездой рок-н-ролла, учитывая его выступление в баре в Киеве", - сказал Риттер. При этом, по его словам, не стоит забывать, что Блинкен - госсекретарь главы США Джо Байдена, который надеется на свое переизбрание на предстоящих выборах и цель визита Блинкена в Киев - показать, что США, якобы и далее будут оказывать поддержку Украине, так как провал Украины станет провалом для Байдена. "Я просто хочу напомнить всем, что в июле 2021 года Джо Байден разговаривал по телефону с президентом Афганистана инструктируя его лгать афганскому народу во всем мире о реальной ситуации в Афганистане… Это то, что происходит сейчас. Тони Блинкен едет в Киев и лжет, рассказывает "сказки" об американской поддержке Украины и способности Украины продолжать сопротивляться", - добавил Риттер. Риттер подчеркнул, что сколько бы "лапши на уши не вешал" Блинкен украинскому правительству, ничего не изменит реальность того, что Россия не просто выигрывает в конфликте, но и выиграет. "И здесь нет ничего, что могли бы сделать США, Украина, Европа или НАТО, чтобы изменить этот результат", - заключил Риттер.

https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html

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