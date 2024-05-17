Рейтинг@Mail.ru
Экс-разведчик ВС США пошутил над "концертом" Блинкена в Киеве - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 17.05.2024 (обновлено: 04:50 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/blinken-1946569249.html
Экс-разведчик ВС США пошутил над "концертом" Блинкена в Киеве
Экс-разведчик ВС США пошутил над "концертом" Блинкена в Киеве - РИА Новости, 17.05.2024
Экс-разведчик ВС США пошутил над "концертом" Блинкена в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен, устроив выступление в киевском баре, возможно, "готовится к новой работе", заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T04:48
2024-05-17T04:50
в мире
сша
украина
киев
энтони блинкен
скотт риттер
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946355644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9158b1d892b8f55395b2c2f8bfada3b4.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, устроив выступление в киевском баре, возможно, "готовится к новой работе", заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. Блинкен ранее посетил Киев, где отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре. "Реальность такова, я просто шучу, но, вероятно, Блинкен просто проходил прослушивание для своей будущей "работы" звездой рок-н-ролла, учитывая его выступление в баре в Киеве", - сказал Риттер. При этом, по его словам, не стоит забывать, что Блинкен - госсекретарь главы США Джо Байдена, который надеется на свое переизбрание на предстоящих выборах и цель визита Блинкена в Киев - показать, что США, якобы и далее будут оказывать поддержку Украине, так как провал Украины станет провалом для Байдена. "Я просто хочу напомнить всем, что в июле 2021 года Джо Байден разговаривал по телефону с президентом Афганистана инструктируя его лгать афганскому народу во всем мире о реальной ситуации в Афганистане… Это то, что происходит сейчас. Тони Блинкен едет в Киев и лжет, рассказывает "сказки" об американской поддержке Украины и способности Украины продолжать сопротивляться", - добавил Риттер. Риттер подчеркнул, что сколько бы "лапши на уши не вешал" Блинкен украинскому правительству, ничего не изменит реальность того, что Россия не просто выигрывает в конфликте, но и выиграет. "И здесь нет ничего, что могли бы сделать США, Украина, Европа или НАТО, чтобы изменить этот результат", - заключил Риттер.
https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html
https://ria.ru/20240517/tanki-1946567378.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946355644_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_1f2f08fd9f2a80449cad40085c29b352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, энтони блинкен, скотт риттер, джо байден, нато
В мире, США, Украина, Киев, Энтони Блинкен, Скотт Риттер, Джо Байден, НАТО
Экс-разведчик ВС США пошутил над "концертом" Блинкена в Киеве

Риттер: Блинкен, устроив концерт в Киеве, может готовиться к новой работе

© AP Photo / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, устроив выступление в киевском баре, возможно, "готовится к новой работе", заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
Блинкен ранее посетил Киев, где отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
"Висят на волоске". Отчаянное решение ВСУ вызвало тревогу в Штатах
04:47
"Реальность такова, я просто шучу, но, вероятно, Блинкен просто проходил прослушивание для своей будущей "работы" звездой рок-н-ролла, учитывая его выступление в баре в Киеве", - сказал Риттер.
При этом, по его словам, не стоит забывать, что Блинкен - госсекретарь главы США Джо Байдена, который надеется на свое переизбрание на предстоящих выборах и цель визита Блинкена в Киев - показать, что США, якобы и далее будут оказывать поддержку Украине, так как провал Украины станет провалом для Байдена.
"Я просто хочу напомнить всем, что в июле 2021 года Джо Байден разговаривал по телефону с президентом Афганистана инструктируя его лгать афганскому народу во всем мире о реальной ситуации в Афганистане… Это то, что происходит сейчас. Тони Блинкен едет в Киев и лжет, рассказывает "сказки" об американской поддержке Украины и способности Украины продолжать сопротивляться", - добавил Риттер.
Риттер подчеркнул, что сколько бы "лапши на уши не вешал" Блинкен украинскому правительству, ничего не изменит реальность того, что Россия не просто выигрывает в конфликте, но и выиграет.
"И здесь нет ничего, что могли бы сделать США, Украина, Европа или НАТО, чтобы изменить этот результат", - заключил Риттер.
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
"Пугающая мощь". В США раскрыли, с чем их танки встретились на Украине
04:02
 
В миреСШАУкраинаКиевЭнтони БлинкенСкотт РиттерДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала