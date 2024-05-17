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Савельев будет курировать вопросы, связанные с беспилотниками - РИА Новости, 17.05.2024
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21:48 17.05.2024 (обновлено: 22:02 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946802135.html
Савельев будет курировать вопросы, связанные с беспилотниками
Савельев будет курировать вопросы, связанные с беспилотниками - РИА Новости, 17.05.2024
Савельев будет курировать вопросы, связанные с беспилотниками
Виталий Савельев на посту вице-премьера РФ будет курировать транспортную отрасль, в том числе и вопросы, связанные с беспилотниками, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:48
2024-05-17T22:02
россия
виталий савельев
михаил мишустин
госдума рф
аэрофлот
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Виталий Савельев на посту вице-премьера РФ будет курировать транспортную отрасль, в том числе и вопросы, связанные с беспилотниками, сообщили в пресс-службе кабмина."Транспортный блок Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером Виталием Савельевым... В должности вице-премьера он отвечает за разработку, реализацию и контроль национального проекта "Беспилотные авиационные системы", транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также вопросы стратегии развития магистральной инфраструктуры в части транспорта", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, Савельев будет курировать создание и функционирование эффективной транспортной системы России. В числе вопросов, закрепленных за вице-премьером, - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы страны, доступности качественных транспортных услуг, перспективное планирование, эксплуатация автомобильных дорог и развитие объектов придорожного сервиса.Также Савельев будет координировать государственную политику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через государственную границу России и мест пересечения государственной границы. В полномочия нового вице-премьера транспорта входит и регулирование деятельности субъектов естественных монополий в установленной сфере деятельности, в том числе в части согласования инвестиционных программ указанных субъектов естественных монополий."В числе федеральных министерств и ведомств, которые курирует Виталий Савельев, ранее возглавляемый им Минтранс, Росавиация, федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное агентство дорожного транспорта, федеральное агентство морского и речного транспорта", - заключили в пресс-службе.Госдума РФ утвердила Виталия Савельева на пост заместителя председателя правительства РФ 13 мая.В прежнем составе правительства Савельев возглавлял министерство транспорта. Министром он стал в ноябре 2020 года, а до этого более десяти лет руководил крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот".
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россия, виталий савельев, михаил мишустин, госдума рф, аэрофлот, политика
Россия, Виталий Савельев, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Аэрофлот, Политика
Савельев будет курировать вопросы, связанные с беспилотниками

Савельев на посту вице-премьера будет курировать вопросы, связанные с БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВиталий Савельев
Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Виталий Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Виталий Савельев на посту вице-премьера РФ будет курировать транспортную отрасль, в том числе и вопросы, связанные с беспилотниками, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Транспортный блок Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером Виталием Савельевым... В должности вице-премьера он отвечает за разработку, реализацию и контроль национального проекта "Беспилотные авиационные системы", транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также вопросы стратегии развития магистральной инфраструктуры в части транспорта", - говорится в пресс-релизе.
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Кроме того, Савельев будет курировать создание и функционирование эффективной транспортной системы России. В числе вопросов, закрепленных за вице-премьером, - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы страны, доступности качественных транспортных услуг, перспективное планирование, эксплуатация автомобильных дорог и развитие объектов придорожного сервиса.
Также Савельев будет координировать государственную политику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через государственную границу России и мест пересечения государственной границы. В полномочия нового вице-премьера транспорта входит и регулирование деятельности субъектов естественных монополий в установленной сфере деятельности, в том числе в части согласования инвестиционных программ указанных субъектов естественных монополий.
"В числе федеральных министерств и ведомств, которые курирует Виталий Савельев, ранее возглавляемый им Минтранс, Росавиация, федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное агентство дорожного транспорта, федеральное агентство морского и речного транспорта", - заключили в пресс-службе.
Госдума РФ утвердила Виталия Савельева на пост заместителя председателя правительства РФ 13 мая.
В прежнем составе правительства Савельев возглавлял министерство транспорта. Министром он стал в ноябре 2020 года, а до этого более десяти лет руководил крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот".
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РоссияВиталий СавельевМихаил МишустинГосдума РФАэрофлотПолитика
 
 
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