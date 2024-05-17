https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946802135.html

Савельев будет курировать вопросы, связанные с беспилотниками

Савельев будет курировать вопросы, связанные с беспилотниками - РИА Новости, 17.05.2024

Савельев будет курировать вопросы, связанные с беспилотниками

Виталий Савельев на посту вице-премьера РФ будет курировать транспортную отрасль, в том числе и вопросы, связанные с беспилотниками, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:48

2024-05-17T21:48

2024-05-17T22:02

россия

виталий савельев

михаил мишустин

госдума рф

аэрофлот

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921598407_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_2d9ba6ffbec5d95f986db2e4f97c9f53.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Виталий Савельев на посту вице-премьера РФ будет курировать транспортную отрасль, в том числе и вопросы, связанные с беспилотниками, сообщили в пресс-службе кабмина."Транспортный блок Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером Виталием Савельевым... В должности вице-премьера он отвечает за разработку, реализацию и контроль национального проекта "Беспилотные авиационные системы", транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также вопросы стратегии развития магистральной инфраструктуры в части транспорта", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, Савельев будет курировать создание и функционирование эффективной транспортной системы России. В числе вопросов, закрепленных за вице-премьером, - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы страны, доступности качественных транспортных услуг, перспективное планирование, эксплуатация автомобильных дорог и развитие объектов придорожного сервиса.Также Савельев будет координировать государственную политику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через государственную границу России и мест пересечения государственной границы. В полномочия нового вице-премьера транспорта входит и регулирование деятельности субъектов естественных монополий в установленной сфере деятельности, в том числе в части согласования инвестиционных программ указанных субъектов естественных монополий."В числе федеральных министерств и ведомств, которые курирует Виталий Савельев, ранее возглавляемый им Минтранс, Росавиация, федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное агентство дорожного транспорта, федеральное агентство морского и речного транспорта", - заключили в пресс-службе.Госдума РФ утвердила Виталия Савельева на пост заместителя председателя правительства РФ 13 мая.В прежнем составе правительства Савельев возглавлял министерство транспорта. Министром он стал в ноябре 2020 года, а до этого более десяти лет руководил крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот".

https://ria.ru/20240517/khusnullin--1946803214.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, виталий савельев, михаил мишустин, госдума рф, аэрофлот, политика