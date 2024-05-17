Савельев будет курировать вопросы, связанные с беспилотниками
Савельев на посту вице-премьера будет курировать вопросы, связанные с БПЛА
Виталий Савельев. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Виталий Савельев на посту вице-премьера РФ будет курировать транспортную отрасль, в том числе и вопросы, связанные с беспилотниками, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Транспортный блок Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером Виталием Савельевым... В должности вице-премьера он отвечает за разработку, реализацию и контроль национального проекта "Беспилотные авиационные системы", транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также вопросы стратегии развития магистральной инфраструктуры в части транспорта", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, Савельев будет курировать создание и функционирование эффективной транспортной системы России. В числе вопросов, закрепленных за вице-премьером, - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы страны, доступности качественных транспортных услуг, перспективное планирование, эксплуатация автомобильных дорог и развитие объектов придорожного сервиса.
Также Савельев будет координировать государственную политику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через государственную границу России и мест пересечения государственной границы. В полномочия нового вице-премьера транспорта входит и регулирование деятельности субъектов естественных монополий в установленной сфере деятельности, в том числе в части согласования инвестиционных программ указанных субъектов естественных монополий.
"В числе федеральных министерств и ведомств, которые курирует Виталий Савельев, ранее возглавляемый им Минтранс, Росавиация, федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное агентство дорожного транспорта, федеральное агентство морского и речного транспорта", - заключили в пресс-службе.
Госдума РФ утвердила Виталия Савельева на пост заместителя председателя правительства РФ 13 мая.
В прежнем составе правительства Савельев возглавлял министерство транспорта. Министром он стал в ноябре 2020 года, а до этого более десяти лет руководил крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот".