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Более 30 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:12 17.05.2024 (обновлено: 16:13 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946710578.html
Более 30 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки
Более 30 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 17.05.2024
Более 30 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки
Более 30 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, женщина с ребенком погибли, двое мужчин ранены, сообщил... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:12
2024-05-17T16:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
октябрьский
корочанский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_c051e2eede501ec92fb3199d6d532088.jpg
БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Более 30 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, женщина с ребенком погибли, двое мужчин ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 16 мая по 9 муниципалитетам было выпущено не менее 91 снаряда. На регион были атаки с использованием 32 беспилотников, включая сброс 7 взрывных устройств с дронов. Кроме того, в Корочанском районе в поле обнаружена воронка диаметром около метра, ожидается приезд взрывотехников, рассказал глава области. Различные разрушения выявлены в 34 частных домовладениях, 3 многоквартирных домах, двух социальных объектах, магазине, 15 автомобилях и двух объектах связи. "В Борисовском районе в селе Березовка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство на территорию одного из частных жилых домовладений... В селе Грузское дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект. Пострадавших нет. На объекте имеются повреждения конструкций. Также в Грузском противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий. По окраине села Богун-Городок выпущено 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по окраине села Тишанка выпущено 9 минометных снарядов", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгороде дрон упал на проезжую часть без последующей детонации. В Белгородском районе в поселке Октябрьский дроном-камикадзе атакован движущийся автомобиль, в котором находились 4 человека. От полученных травм скончались женщина и ребенок. Отец ребенка госпитализирован, водитель лечение будет получать амбулаторно. Села Петровка, Нехотеевка, Нечаевка, Красный Хутор были обстреляна в сумме 19 снарядами. Несколько беспилотников атаковали поселок Октябрьский, села Нечаевка, Журавлевка, Черемошное и Тавровское, Стрелецкое, Бессоновское, Головинское, Веселолопанское сельские поселения. По словам губернатора, в Грайворонском городском округе по селу Козинка и окраине поселка Горьковский зафиксировано в сумме 23 прилета. Над селом Доброе системой ПВО сбит БПЛА. В Красногвардейском районе рядом с селом Кулешовка с дрона сброшено одно взрывное устройство. В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье и села Вязовое зафиксировано 5 прилетов. Также на окраине Вязового и Староселья сдетонировали три FPV-дрона, подчеркнул Гладков. На окраинах сел Поповка и Староселье с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. "В Шебекинском городском округе под обстрел попал город Шебекино... По селу Середа выпущено 12 артиллерийских снарядов, по селу Новая Таволжанка – 7 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В хуторе Марьино совершил падение БПЛА противника. Обошлось без последствий. В Яковлевском городском округе в районе хутора Непхаево и села Вислое системой ПВО сбито два БПЛА противника", - сообщил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, октябрьский, корочанский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Октябрьский, Корочанский район, Вячеслав Гладков
Более 30 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: более 30 украинских БПЛА атаковали Белгородскую область за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Более 30 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, женщина с ребенком погибли, двое мужчин ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, 16 мая по 9 муниципалитетам было выпущено не менее 91 снаряда. На регион были атаки с использованием 32 беспилотников, включая сброс 7 взрывных устройств с дронов. Кроме того, в Корочанском районе в поле обнаружена воронка диаметром около метра, ожидается приезд взрывотехников, рассказал глава области. Различные разрушения выявлены в 34 частных домовладениях, 3 многоквартирных домах, двух социальных объектах, магазине, 15 автомобилях и двух объектах связи.
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"В Борисовском районе в селе Березовка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство на территорию одного из частных жилых домовладений... В селе Грузское дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект. Пострадавших нет. На объекте имеются повреждения конструкций. Также в Грузском противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий. По окраине села Богун-Городок выпущено 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по окраине села Тишанка выпущено 9 минометных снарядов", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгороде дрон упал на проезжую часть без последующей детонации. В Белгородском районе в поселке Октябрьский дроном-камикадзе атакован движущийся автомобиль, в котором находились 4 человека. От полученных травм скончались женщина и ребенок. Отец ребенка госпитализирован, водитель лечение будет получать амбулаторно. Села Петровка, Нехотеевка, Нечаевка, Красный Хутор были обстреляна в сумме 19 снарядами. Несколько беспилотников атаковали поселок Октябрьский, села Нечаевка, Журавлевка, Черемошное и Тавровское, Стрелецкое, Бессоновское, Головинское, Веселолопанское сельские поселения.
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По словам губернатора, в Грайворонском городском округе по селу Козинка и окраине поселка Горьковский зафиксировано в сумме 23 прилета. Над селом Доброе системой ПВО сбит БПЛА. В Красногвардейском районе рядом с селом Кулешовка с дрона сброшено одно взрывное устройство. В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье и села Вязовое зафиксировано 5 прилетов. Также на окраине Вязового и Староселья сдетонировали три FPV-дрона, подчеркнул Гладков. На окраинах сел Поповка и Староселье с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству.
"В Шебекинском городском округе под обстрел попал город Шебекино... По селу Середа выпущено 12 артиллерийских снарядов, по селу Новая Таволжанка – 7 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В хуторе Марьино совершил падение БПЛА противника. Обошлось без последствий. В Яковлевском городском округе в районе хутора Непхаево и села Вислое системой ПВО сбито два БПЛА противника", - сообщил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОктябрьскийКорочанский районВячеслав Гладков
 
 
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