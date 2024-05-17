https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946710578.html

Более 30 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки

Более 30 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 17.05.2024

Более 30 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки

Более 30 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, женщина с ребенком погибли, двое мужчин ранены, сообщил... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:12

2024-05-17T16:12

2024-05-17T16:13

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

октябрьский

корочанский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Более 30 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, женщина с ребенком погибли, двое мужчин ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 16 мая по 9 муниципалитетам было выпущено не менее 91 снаряда. На регион были атаки с использованием 32 беспилотников, включая сброс 7 взрывных устройств с дронов. Кроме того, в Корочанском районе в поле обнаружена воронка диаметром около метра, ожидается приезд взрывотехников, рассказал глава области. Различные разрушения выявлены в 34 частных домовладениях, 3 многоквартирных домах, двух социальных объектах, магазине, 15 автомобилях и двух объектах связи. "В Борисовском районе в селе Березовка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство на территорию одного из частных жилых домовладений... В селе Грузское дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект. Пострадавших нет. На объекте имеются повреждения конструкций. Также в Грузском противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий. По окраине села Богун-Городок выпущено 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по окраине села Тишанка выпущено 9 минометных снарядов", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгороде дрон упал на проезжую часть без последующей детонации. В Белгородском районе в поселке Октябрьский дроном-камикадзе атакован движущийся автомобиль, в котором находились 4 человека. От полученных травм скончались женщина и ребенок. Отец ребенка госпитализирован, водитель лечение будет получать амбулаторно. Села Петровка, Нехотеевка, Нечаевка, Красный Хутор были обстреляна в сумме 19 снарядами. Несколько беспилотников атаковали поселок Октябрьский, села Нечаевка, Журавлевка, Черемошное и Тавровское, Стрелецкое, Бессоновское, Головинское, Веселолопанское сельские поселения. По словам губернатора, в Грайворонском городском округе по селу Козинка и окраине поселка Горьковский зафиксировано в сумме 23 прилета. Над селом Доброе системой ПВО сбит БПЛА. В Красногвардейском районе рядом с селом Кулешовка с дрона сброшено одно взрывное устройство. В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье и села Вязовое зафиксировано 5 прилетов. Также на окраине Вязового и Староселья сдетонировали три FPV-дрона, подчеркнул Гладков. На окраинах сел Поповка и Староселье с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. "В Шебекинском городском округе под обстрел попал город Шебекино... По селу Середа выпущено 12 артиллерийских снарядов, по селу Новая Таволжанка – 7 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В хуторе Марьино совершил падение БПЛА противника. Обошлось без последствий. В Яковлевском городском округе в районе хутора Непхаево и села Вислое системой ПВО сбито два БПЛА противника", - сообщил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

https://ria.ru/20240514/belgorod-1945849185.html

белгородская область

октябрьский

корочанский район

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происшествия, белгородская область, октябрьский, корочанский район, вячеслав гладков