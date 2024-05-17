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Украинские беспилотники атаковали Туапсе - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 17.05.2024 (обновлено: 06:15 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946573674.html
Украинские беспилотники атаковали Туапсе
Украинские беспилотники атаковали Туапсе - РИА Новости, 17.05.2024
Украинские беспилотники атаковали Туапсе
Украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, предварительно,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:14
2024-05-17T06:15
специальная военная операция на украине
туапсе
происшествия
россия
краснодарский край
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края."Киевским режимом совершена попытка террористической атаки с использованием два БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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туапсе, происшествия, россия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Туапсе, Происшествия, Россия, Краснодарский край
Украинские беспилотники атаковали Туапсе

Оперштаб: украинские беспилотники атаковали Туапсе, произошло возгорание на НПЗ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки
Расчёт зенитной установки - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
"Киевским режимом совершена попытка террористической атаки с использованием два БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТуапсеПроисшествияРоссияКраснодарский край
 
 
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