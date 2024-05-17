https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946573674.html

Украинские беспилотники атаковали Туапсе

Украинские беспилотники атаковали Туапсе - РИА Новости, 17.05.2024

Украинские беспилотники атаковали Туапсе

Украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, предварительно,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T06:14

2024-05-17T06:14

2024-05-17T06:15

специальная военная операция на украине

туапсе

происшествия

россия

краснодарский край

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края."Киевским режимом совершена попытка террористической атаки с использованием два БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

туапсе

россия

краснодарский край

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2024

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туапсе, происшествия, россия, краснодарский край