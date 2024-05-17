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В Брянской области уничтожили разведывательный украинский беспилотник - РИА Новости, 17.05.2024
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20:16 17.05.2024 (обновлено: 20:20 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/bespilotnik-1946787287.html
В Брянской области уничтожили разведывательный украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили разведывательный украинский беспилотник - РИА Новости, 17.05.2024
В Брянской области уничтожили разведывательный украинский беспилотник
Силы ПВО России уничтожили разведывательный украинский беспилотник над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:16
2024-05-17T20:20
брянская область
россия
специальная военная операция на украине
александр богомаз
климовский район
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Силы ПВО России уничтожили разведывательный украинский беспилотник над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20240517/obstrel-1946685247.html
брянская область
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брянская область, россия, александр богомаз, климовский район, вооруженные силы украины, украина
Брянская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Климовский район, Вооруженные силы Украины, Украина
В Брянской области уничтожили разведывательный украинский беспилотник

Над Климовским районом Брянской области уничтожили разведывательный БПЛА ВСУ

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО
Работа ПВО
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Силы ПВО России уничтожили разведывательный украинский беспилотник над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияАлександр БогомазКлимовский районВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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