https://ria.ru/20240517/bespilotnik-1946787287.html

В Брянской области уничтожили разведывательный украинский беспилотник

В Брянской области уничтожили разведывательный украинский беспилотник - РИА Новости, 17.05.2024

В Брянской области уничтожили разведывательный украинский беспилотник

Силы ПВО России уничтожили разведывательный украинский беспилотник над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:16

2024-05-17T20:16

2024-05-17T20:20

брянская область

россия

специальная военная операция на украине

александр богомаз

климовский район

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Силы ПВО России уничтожили разведывательный украинский беспилотник над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20240517/obstrel-1946685247.html

брянская область

россия

климовский район

украина

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брянская область, россия, александр богомаз, климовский район, вооруженные силы украины, украина