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В Брянской области уничтожили разведывательный украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили разведывательный украинский беспилотник - РИА Новости, 17.05.2024
В Брянской области уничтожили разведывательный украинский беспилотник
Силы ПВО России уничтожили разведывательный украинский беспилотник над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:16
2024-05-17T20:16
2024-05-17T20:20
брянская область
россия
специальная военная операция на украине
александр богомаз
климовский район
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Силы ПВО России уничтожили разведывательный украинский беспилотник над Климовским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20240517/obstrel-1946685247.html
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В Брянской области уничтожили разведывательный украинский беспилотник
Над Климовским районом Брянской области уничтожили разведывательный БПЛА ВСУ