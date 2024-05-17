https://ria.ru/20240517/benzin-1946683165.html
На российской бирже подорожал бензин
На российской бирже подорожал бензин - РИА Новости, 17.05.2024
На российской бирже подорожал бензин
Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 17 мая поднялась на 0,4%, Аи-95 - на 1,4%, РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:42
2024-05-17T14:42
2024-05-17T14:42
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
аи-95
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 17 мая поднялась на 0,4%, Аи-95 - на 1,4%, следует из материалов торгов. В то же время по итогам пятницы цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 1,6% по сравнению с четвергом, до 47 744 рублей за тонну. Бензин Аи-95 за день подешевел на 0,95%, до 54 928 рублей за тонну. При этом по сравнению с прошлой пятницей цена этих марок выросла на 0,4% и 1,4% соответственно. Летнее дизельное топливо в пятницу подешевело на 0,41%, а за неделю подорожало на 0,6%, до 61 389 рублей за тонну. При этом цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии выросла на 1,85% - до 14 002 рублей за тонну, авиакеросина - на 3,39%, до 79 877 рублей. Мазут подешевел на 0,09% - до 27 706 рублей за тонну. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Однако на прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго временно разрешить экспорт бензина из России. Как пояснили РИА Новости в министерстве, ведомство регулярно "проводит мониторинг рынка на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания", в том числе прорабатывает временное снятие ограничений.
https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
На российской бирже подорожал бензин
На российской бирже бензин Аи-92 подорожал на 0,4%, цена Аи-95 поднялась на 1,4%
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 17 мая поднялась на 0,4%, Аи-95 - на 1,4%, следует из материалов торгов.
В то же время по итогам пятницы цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России
снизилась на 1,6% по сравнению с четвергом, до 47 744 рублей за тонну. Бензин Аи-95 за день подешевел на 0,95%, до 54 928 рублей за тонну. При этом по сравнению с прошлой пятницей цена этих марок выросла на 0,4% и 1,4% соответственно.
Летнее дизельное топливо в пятницу подешевело на 0,41%, а за неделю подорожало на 0,6%, до 61 389 рублей за тонну.
При этом цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии выросла на 1,85% - до 14 002 рублей за тонну, авиакеросина - на 3,39%, до 79 877 рублей. Мазут подешевел на 0,09% - до 27 706 рублей за тонну.
Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства.
Однако на прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак
сообщил, что правительство в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго
временно разрешить экспорт бензина из России. Как пояснили РИА Новости в министерстве, ведомство регулярно "проводит мониторинг рынка на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания", в том числе прорабатывает временное снятие ограничений.