https://ria.ru/20240517/belousov-1946663955.html

Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в России

Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в России - РИА Новости, 17.05.2024

Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в России

Президент России Владимир Путин, говоря о министре обороны РФ Андрее Белоусове, заявил, что он один из лучших экономистов в стране и способен координировать... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:36

2024-05-17T13:36

2024-05-17T13:51

россия

владимир путин

андрей белоусов

политика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о министре обороны РФ Андрее Белоусове, заявил, что он один из лучших экономистов в стране и способен координировать деятельность министерства обороны со всеми ведомствами страны. "Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране, он был моим помощником по экономике, он был первым заместителем председателя правительства и в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны", - сказал Путин во время пресс-конференции."Он должен раскрыть министерство обороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности в широком смысле этого слова, с производителями тех военно-технических изделий и тех компонентов, которые нужны для производства военной техники. Он должен раскрыть министерство обороны для инноваций", - добавил он.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, андрей белоусов, политика, министерство обороны рф (минобороны рф)