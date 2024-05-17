https://ria.ru/20240517/belousov-1946663955.html
Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в России
Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в России - РИА Новости, 17.05.2024
Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в России
Президент России Владимир Путин, говоря о министре обороны РФ Андрее Белоусове, заявил, что он один из лучших экономистов в стране и способен координировать... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:36
2024-05-17T13:36
2024-05-17T13:51
россия
владимир путин
андрей белоусов
политика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о министре обороны РФ Андрее Белоусове, заявил, что он один из лучших экономистов в стране и способен координировать деятельность министерства обороны со всеми ведомствами страны. "Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране, он был моим помощником по экономике, он был первым заместителем председателя правительства и в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны", - сказал Путин во время пресс-конференции."Он должен раскрыть министерство обороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности в широком смысле этого слова, с производителями тех военно-технических изделий и тех компонентов, которые нужны для производства военной техники. Он должен раскрыть министерство обороны для инноваций", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, андрей белоусов, политика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Политика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в России
Путин: Белоусов может координировать деятельность Минобороны с ведомствами
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о министре обороны РФ Андрее Белоусове, заявил, что он один из лучших экономистов в стране и способен координировать деятельность министерства обороны со всеми ведомствами страны.
"Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране, он был моим помощником по экономике, он был первым заместителем председателя правительства и в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны", - сказал Путин во время пресс-конференции.
"Он должен раскрыть министерство обороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности в широком смысле этого слова, с производителями тех военно-технических изделий и тех компонентов, которые нужны для производства военной техники. Он должен раскрыть министерство обороны для инноваций", - добавил он.