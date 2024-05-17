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В центре Белгорода прогремели взрывы - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 17.05.2024 (обновлено: 20:43 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/belgorod-1946786557.html
В центре Белгорода прогремели взрывы
В центре Белгорода прогремели взрывы - РИА Новости, 17.05.2024
В центре Белгорода прогремели взрывы
В центре Белгорода прогремели взрывы на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:10
2024-05-17T20:43
белгород
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 17 мая — РИА Новости. В центре Белгорода прогремели взрывы на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.В городе запустили сирену. Звуки взрывов были слышны около Соборной площади.Позднее воздушную тревогу отменили. Как сообщили в Минобороны, около 19:40 мск российские военные пресекли несколько попыток киевского режима совершить атаки с применением оперативно-тактической ракеты "Точка-У" и БПЛА самолетного типа на российские объекты."Дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, за минувшие сутки эту территорию атаковали 30 украинских дронов. В результате погибли женщина и ребенок, еще два человека получили ранения.Кроме того, в минувшее воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны армии противника. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса обрушился весь подъезд, а спустя час с небольшим рухнули чердачный этаж и крыша. По последним данным, погибли 17 человек. Трое спасателей получили травмы различной степени.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240517/zona-1946654826.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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белгород, россия, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Белгород, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
В центре Белгорода прогремели взрывы

В центре Белгорода прогремели взрывы на фоне объявленной ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 мая — РИА Новости. В центре Белгорода прогремели взрывы на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.
В городе запустили сирену. Звуки взрывов были слышны около Соборной площади.
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Позднее воздушную тревогу отменили.
Как сообщили в Минобороны, около 19:40 мск российские военные пресекли несколько попыток киевского режима совершить атаки с применением оперативно-тактической ракеты "Точка-У" и БПЛА самолетного типа на российские объекты.
«
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, за минувшие сутки эту территорию атаковали 30 украинских дронов. В результате погибли женщина и ребенок, еще два человека получили ранения.
Кроме того, в минувшее воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны армии противника. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса обрушился весь подъезд, а спустя час с небольшим рухнули чердачный этаж и крыша. По последним данным, погибли 17 человек. Трое спасателей получили травмы различной степени.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествия
 
 
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