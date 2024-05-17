https://ria.ru/20240517/belgorod-1946786557.html

В центре Белгорода прогремели взрывы

В центре Белгорода прогремели взрывы - РИА Новости, 17.05.2024

В центре Белгорода прогремели взрывы

В центре Белгорода прогремели взрывы на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:10

2024-05-17T20:10

2024-05-17T20:43

белгород

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 мая — РИА Новости. В центре Белгорода прогремели взрывы на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.В городе запустили сирену. Звуки взрывов были слышны около Соборной площади.Позднее воздушную тревогу отменили. Как сообщили в Минобороны, около 19:40 мск российские военные пресекли несколько попыток киевского режима совершить атаки с применением оперативно-тактической ракеты "Точка-У" и БПЛА самолетного типа на российские объекты."Дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, за минувшие сутки эту территорию атаковали 30 украинских дронов. В результате погибли женщина и ребенок, еще два человека получили ранения.Кроме того, в минувшее воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны армии противника. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса обрушился весь подъезд, а спустя час с небольшим рухнули чердачный этаж и крыша. По последним данным, погибли 17 человек. Трое спасателей получили травмы различной степени.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240517/zona-1946654826.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород, россия, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия