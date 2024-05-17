https://ria.ru/20240517/belgorod-1946786128.html
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:09
2024-05-17T20:09
2024-05-17T20:13
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946710578.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сирену ракетной опасности