https://ria.ru/20240517/belgorod-1946786128.html

В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024

В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности

Сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:09

2024-05-17T20:09

2024-05-17T20:13

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946710578.html

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