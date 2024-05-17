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В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 17.05.2024 (обновлено: 20:13 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/belgorod-1946786128.html
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:09
2024-05-17T20:13
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
россия
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946710578.html
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белгород, белгородский район, россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгороде вновь запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сирену ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности вновь запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Более 30 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки
Вчера, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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