Жительница пострадавшего дома в Белгороде рассказала, когда вернется в него
Жительница пострадавшего дома в Белгороде готова вернуться, если станет тише
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Жительница уцелевшего подъезда частично разрушенного дома в Белгороде рассказала РИА Новости, что если в городе станет тише, то она готова вернуться в квартиру, несмотря на пережитый стресс.
Мария жила на десятом этаже в доме 55 на улице Щорса. Соседний подъезд её дома был разрушен 12 мая в результате массированного обстрела со стороны ВСУ. В момент произошедшего она была в гостях у мамы, после приехала к дому, но попасть в квартиру уже не смогла. В квартире Марии разрушен балкон и выбиты стёкла, других видимых повреждений нет. Сейчас женщина живёт в пункте временного размещения.
"Если в целом, в городе, станет тише – я перееду, я вернусь домой. Но пока в городе шумно…", - говорит Мария.
Мама Марии Любовь Панкратьева не разделяет мнение дочки. "Жить (в квартире в поврежденном доме – прим. ред.) – большой вопрос. На десятом этаже этого же дома и под обстрелами особенно продолжающимися… Это большой вопрос", - объяснила она.
В пятницу Мария приехала за вещами, забирает самое необходимое. В первую очередь, она забрала свой цветок, который привезла, переезжая из Красноярска. Теперь она планирует затянуть окна плёнкой и ждать, когда власти разрешат заселяться.
Несмотря на произошедшее, женщина надеется на то, что обстрелы не вынудят её уезжать из Белгорода. "Хороший город, все дружные. Это и объединяет нас всех, что мы как-то держимся", - считает Мария. Её мама тоже не теряет оптимизма – говорит, "нам нужна победа!".
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, было принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте, но окончательное решение примут после обследования фундамента. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир.