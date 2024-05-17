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Жительница пострадавшего дома в Белгороде рассказала, когда вернется в него - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 17.05.2024 (обновлено: 15:47 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/belgorod-1946696569.html
Жительница пострадавшего дома в Белгороде рассказала, когда вернется в него
Жительница пострадавшего дома в Белгороде рассказала, когда вернется в него - РИА Новости, 17.05.2024
Жительница пострадавшего дома в Белгороде рассказала, когда вернется в него
Жительница уцелевшего подъезда частично разрушенного дома в Белгороде рассказала РИА Новости, что если в городе станет тише, то она готова вернуться в квартиру, РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:30
2024-05-17T15:47
специальная военная операция на украине
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
происшествия
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Жительница уцелевшего подъезда частично разрушенного дома в Белгороде рассказала РИА Новости, что если в городе станет тише, то она готова вернуться в квартиру, несмотря на пережитый стресс. Мария жила на десятом этаже в доме 55 на улице Щорса. Соседний подъезд её дома был разрушен 12 мая в результате массированного обстрела со стороны ВСУ. В момент произошедшего она была в гостях у мамы, после приехала к дому, но попасть в квартиру уже не смогла. В квартире Марии разрушен балкон и выбиты стёкла, других видимых повреждений нет. Сейчас женщина живёт в пункте временного размещения. "Если в целом, в городе, станет тише – я перееду, я вернусь домой. Но пока в городе шумно…", - говорит Мария. Мама Марии Любовь Панкратьева не разделяет мнение дочки. "Жить (в квартире в поврежденном доме – прим. ред.) – большой вопрос. На десятом этаже этого же дома и под обстрелами особенно продолжающимися… Это большой вопрос", - объяснила она. В пятницу Мария приехала за вещами, забирает самое необходимое. В первую очередь, она забрала свой цветок, который привезла, переезжая из Красноярска. Теперь она планирует затянуть окна плёнкой и ждать, когда власти разрешат заселяться. Несмотря на произошедшее, женщина надеется на то, что обстрелы не вынудят её уезжать из Белгорода. "Хороший город, все дружные. Это и объединяет нас всех, что мы как-то держимся", - считает Мария. Её мама тоже не теряет оптимизма – говорит, "нам нужна победа!". Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, было принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте, но окончательное решение примут после обследования фундамента. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир.
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945987325.html
https://ria.ru/20240514/belgoroda-1945900750.html
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белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Происшествия, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Жительница пострадавшего дома в Белгороде рассказала, когда вернется в него

Жительница пострадавшего дома в Белгороде готова вернуться, если станет тише

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Жительница уцелевшего подъезда частично разрушенного дома в Белгороде рассказала РИА Новости, что если в городе станет тише, то она готова вернуться в квартиру, несмотря на пережитый стресс.
Мария жила на десятом этаже в доме 55 на улице Щорса. Соседний подъезд её дома был разрушен 12 мая в результате массированного обстрела со стороны ВСУ. В момент произошедшего она была в гостях у мамы, после приехала к дому, но попасть в квартиру уже не смогла. В квартире Марии разрушен балкон и выбиты стёкла, других видимых повреждений нет. Сейчас женщина живёт в пункте временного размещения.
Последствия после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Студентка, победившая рак, погибла при обстреле Белгорода ВСУ
14 мая, 19:42
"Если в целом, в городе, станет тише – я перееду, я вернусь домой. Но пока в городе шумно…", - говорит Мария.
Мама Марии Любовь Панкратьева не разделяет мнение дочки. "Жить (в квартире в поврежденном доме – прим. ред.) – большой вопрос. На десятом этаже этого же дома и под обстрелами особенно продолжающимися… Это большой вопрос", - объяснила она.
В пятницу Мария приехала за вещами, забирает самое необходимое. В первую очередь, она забрала свой цветок, который привезла, переезжая из Красноярска. Теперь она планирует затянуть окна плёнкой и ждать, когда власти разрешат заселяться.
Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Несмотря на произошедшее, женщина надеется на то, что обстрелы не вынудят её уезжать из Белгорода. "Хороший город, все дружные. Это и объединяет нас всех, что мы как-то держимся", - считает Мария. Её мама тоже не теряет оптимизма – говорит, "нам нужна победа!".
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, было принято решение восстанавливать частично обрушенный дом на том же месте, но окончательное решение примут после обследования фундамента. С 15 мая рабочие приступили к демонтажу двух подъездов, это 89 квартир.
Врач-невролог больницы № 2 города Белгорода Наталья Ермолова - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Одной из погибших при обрушении подъезда в Белгороде была врач-невролог
14 мая, 20:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородОбрушение части дома в Белгороде после обстрелаПроисшествияБелгородская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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