https://ria.ru/20240517/bank-1946741967.html
ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на отечественное ПО
ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на отечественное ПО - РИА Новости, 17.05.2024
ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на отечественное ПО
ЦБ РФ будет проверять соблюдение банками и некредитными организациями планов перехода на отечественные программные продукты в соответствии с указаниями,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:44
2024-05-17T17:44
2024-05-17T17:52
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ЦБ РФ будет проверять соблюдение банками и некредитными организациями планов перехода на отечественные программные продукты в соответствии с указаниями, вступающими в силу с 27 мая, следует из документов регулятора и его комментария. Банк России в пятницу опубликовал указания о порядке осуществления регулятором контроля и мониторинга за соблюдением кредитными и некредитными организациями реализации планов мероприятий по переходу на преимущественное использование российского программного обеспечения (ПО). Указания предусматривают, что ЦБ РФ будет направлять банкам и некредитным финансовым организациям запросы о предоставлении информации о реализации плана мероприятий за указанный период, а также о предоставлении информации по закупкам иностранного ПО. Эти запросы будут направляться в последний месяц каждого квартала не позднее десятого рабочего дня месяца. В свою очередь, ответ в ЦБ РФ на соответствующий запрос кредитные и некредитные финансовые организации должны будут дать в течение 10 рабочих дней после дня получения запроса. Контроль ЦБ РФ, как предусматривают указания, за соблюдением этими организациями планов мероприятий и осуществления закупок, в том числе при неполучении или получении неполной или недостоверной информации, осуществляет в виде проверок. "С 27 мая 2024 года вступают в силу указания, в соответствии с которыми Банк России будет проверять, как банки и некредитные финансовые организации соблюдают планы перехода на отечественные продукты (ПО, радиоэлектронная продукция, телекоммуникационное оборудование), укладываются ли они в установленные сроки", - прокомментировал позже Банк России. "Также указания определяют порядок контроля и мониторинга за проведением финансовыми организациями закупок иностранного программного обеспечения и оборудования. Указания будут применяться в отношении банков и некредитных финансовых организаций, которые обладают значимыми объектами критической информационной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240410/moshenniki-1939063387.html
https://ria.ru/20240514/reshetnikov-1945865355.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на отечественное ПО
ЦБ с 27 мая начнет проверку соблюдения банками планов перехода на российское ПО
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ЦБ РФ будет проверять соблюдение банками и некредитными организациями планов перехода на отечественные программные продукты в соответствии с указаниями, вступающими в силу с 27 мая, следует из документов регулятора и его комментария.
Банк России в пятницу опубликовал указания о порядке осуществления регулятором контроля и мониторинга за соблюдением кредитными и некредитными организациями реализации планов мероприятий по переходу на преимущественное использование российского программного обеспечения (ПО).
Указания предусматривают, что ЦБ РФ будет направлять банкам и некредитным финансовым организациям запросы о предоставлении информации о реализации плана мероприятий за указанный период, а также о предоставлении информации по закупкам иностранного ПО. Эти запросы будут направляться в последний месяц каждого квартала не позднее десятого рабочего дня месяца. В свою очередь, ответ в ЦБ РФ на соответствующий запрос кредитные и некредитные финансовые организации должны будут дать в течение 10 рабочих дней после дня получения запроса.
Контроль ЦБ РФ, как предусматривают указания, за соблюдением этими организациями планов мероприятий и осуществления закупок, в том числе при неполучении или получении неполной или недостоверной информации, осуществляет в виде проверок.
"С 27 мая 2024 года вступают в силу указания, в соответствии с которыми Банк России будет проверять, как банки и некредитные финансовые организации соблюдают планы перехода на отечественные продукты (ПО, радиоэлектронная продукция, телекоммуникационное оборудование), укладываются ли они в установленные сроки", - прокомментировал позже Банк России.
"Также указания определяют порядок контроля и мониторинга за проведением финансовыми организациями закупок иностранного программного обеспечения и оборудования. Указания будут применяться в отношении банков и некредитных финансовых организаций, которые обладают значимыми объектами критической информационной инфраструктуры", - говорится в сообщении.