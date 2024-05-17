https://ria.ru/20240517/bank-1946741967.html

ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на отечественное ПО

ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на отечественное ПО - РИА Новости, 17.05.2024

ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на отечественное ПО

ЦБ РФ будет проверять соблюдение банками и некредитными организациями планов перехода на отечественные программные продукты в соответствии с указаниями,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:44

2024-05-17T17:44

2024-05-17T17:52

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_0:158:3045:1871_1920x0_80_0_0_b3eef3da0042f1d5c15424792600bed9.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ЦБ РФ будет проверять соблюдение банками и некредитными организациями планов перехода на отечественные программные продукты в соответствии с указаниями, вступающими в силу с 27 мая, следует из документов регулятора и его комментария. Банк России в пятницу опубликовал указания о порядке осуществления регулятором контроля и мониторинга за соблюдением кредитными и некредитными организациями реализации планов мероприятий по переходу на преимущественное использование российского программного обеспечения (ПО). Указания предусматривают, что ЦБ РФ будет направлять банкам и некредитным финансовым организациям запросы о предоставлении информации о реализации плана мероприятий за указанный период, а также о предоставлении информации по закупкам иностранного ПО. Эти запросы будут направляться в последний месяц каждого квартала не позднее десятого рабочего дня месяца. В свою очередь, ответ в ЦБ РФ на соответствующий запрос кредитные и некредитные финансовые организации должны будут дать в течение 10 рабочих дней после дня получения запроса. Контроль ЦБ РФ, как предусматривают указания, за соблюдением этими организациями планов мероприятий и осуществления закупок, в том числе при неполучении или получении неполной или недостоверной информации, осуществляет в виде проверок. "С 27 мая 2024 года вступают в силу указания, в соответствии с которыми Банк России будет проверять, как банки и некредитные финансовые организации соблюдают планы перехода на отечественные продукты (ПО, радиоэлектронная продукция, телекоммуникационное оборудование), укладываются ли они в установленные сроки", - прокомментировал позже Банк России. "Также указания определяют порядок контроля и мониторинга за проведением финансовыми организациями закупок иностранного программного обеспечения и оборудования. Указания будут применяться в отношении банков и некредитных финансовых организаций, которые обладают значимыми объектами критической информационной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240410/moshenniki-1939063387.html

https://ria.ru/20240514/reshetnikov-1945865355.html

https://ria.ru/20240517/tsb-1946630922.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)