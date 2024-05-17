https://ria.ru/20240517/aviasoobschenie-1946668596.html

Иран считает перспективным прямое авиасообщение с Астраханью

Иран считает перспективным прямое авиасообщение с Астраханью - РИА Новости, 17.05.2024

Иран считает перспективным прямое авиасообщение с Астраханью

Посол Ирана в России Казем Джалали считает перспективным расширение географии полетов между Ираном и некоторыми российскими регионами, в том числе Астраханской... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:49

2024-05-17T13:49

2024-05-17T13:49

астраханская область

иран

астраханская область

казань

казем джалали

игорь бабушкин

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали считает перспективным расширение географии полетов между Ираном и некоторыми российскими регионами, в том числе Астраханской областью. В эти дни в Казани проходит международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum", на котором работает делегация Астраханской области, возглавляемая губернатором Игорем Бабушкиным. По словам Джалали, в настоящее время перелеты между странами ограничены преимущественно Москвой, Санкт-Петербургом и Тегераном. Географию полетов, по его мнению, следует расширять. "Нам нужно диверсифицировать количество направлений. У Казани есть потенциал для прямых рейсов с Ираном, у Астрахани и ряда других мест тоже. В Иране же тоже несколько городов, куда россияне также могли бы летать – это Решт, Тебриз, Исфахан, Шираз", - приводит пресс-служба губернатора Астраханской области слова Джалали на форуме. Он также отметил, что между странами продолжает развиваться торговля, растет объем товарооборота. "В 2023 году у нас был хороший прорыв. Коридор "Север-Юг" состоит из трех ветвей. В восточной части впервые был запущен маршрут, через него было провезено 60 тысяч тонн товаров. По Каспийскому маршруту провезено более 6 миллионов тонн, цифры с каждым днем поднимаются", - сказал посол. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 14 по 19 мая. Ключевая тема - "Доверие и сотрудничество". Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие. В программе - 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

https://ria.ru/20240516/dzhalali-1946430266.html

https://ria.ru/20240414/istochnik-1939867145.html

иран

астраханская область

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иран, астраханская область, казань, казем джалали, игорь бабушкин, россия — исламский мир: kazanforum 2024