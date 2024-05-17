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Иран считает перспективным прямое авиасообщение с Астраханью - РИА Новости, 17.05.2024
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Астраханская область
 
13:49 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/aviasoobschenie-1946668596.html
Иран считает перспективным прямое авиасообщение с Астраханью
Иран считает перспективным прямое авиасообщение с Астраханью - РИА Новости, 17.05.2024
Иран считает перспективным прямое авиасообщение с Астраханью
Посол Ирана в России Казем Джалали считает перспективным расширение географии полетов между Ираном и некоторыми российскими регионами, в том числе Астраханской... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:49
2024-05-17T13:49
астраханская область
иран
астраханская область
казань
казем джалали
игорь бабушкин
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали считает перспективным расширение географии полетов между Ираном и некоторыми российскими регионами, в том числе Астраханской областью. В эти дни в Казани проходит международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum", на котором работает делегация Астраханской области, возглавляемая губернатором Игорем Бабушкиным. По словам Джалали, в настоящее время перелеты между странами ограничены преимущественно Москвой, Санкт-Петербургом и Тегераном. Географию полетов, по его мнению, следует расширять. "Нам нужно диверсифицировать количество направлений. У Казани есть потенциал для прямых рейсов с Ираном, у Астрахани и ряда других мест тоже. В Иране же тоже несколько городов, куда россияне также могли бы летать – это Решт, Тебриз, Исфахан, Шираз", - приводит пресс-служба губернатора Астраханской области слова Джалали на форуме. Он также отметил, что между странами продолжает развиваться торговля, растет объем товарооборота. "В 2023 году у нас был хороший прорыв. Коридор "Север-Юг" состоит из трех ветвей. В восточной части впервые был запущен маршрут, через него было провезено 60 тысяч тонн товаров. По Каспийскому маршруту провезено более 6 миллионов тонн, цифры с каждым днем поднимаются", - сказал посол. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 14 по 19 мая. Ключевая тема - "Доверие и сотрудничество". Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие. В программе - 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.
https://ria.ru/20240516/dzhalali-1946430266.html
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иран, астраханская область, казань, казем джалали, игорь бабушкин, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Астраханская область, Иран, Астраханская область, Казань, Казем Джалали, Игорь Бабушкин, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024

Иран считает перспективным прямое авиасообщение с Астраханью

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали считает перспективным расширение географии полетов между Ираном и некоторыми российскими регионами, в том числе Астраханской областью.
В эти дни в Казани проходит международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum", на котором работает делегация Астраханской области, возглавляемая губернатором Игорем Бабушкиным.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Посол Ирана призвал увеличить число направлений для полетов из России
16 мая, 14:42
По словам Джалали, в настоящее время перелеты между странами ограничены преимущественно Москвой, Санкт-Петербургом и Тегераном. Географию полетов, по его мнению, следует расширять.
«
"Нам нужно диверсифицировать количество направлений. У Казани есть потенциал для прямых рейсов с Ираном, у Астрахани и ряда других мест тоже. В Иране же тоже несколько городов, куда россияне также могли бы летать – это Решт, Тебриз, Исфахан, Шираз", - приводит пресс-служба губернатора Астраханской области слова Джалали на форуме.
Он также отметил, что между странами продолжает развиваться торговля, растет объем товарооборота. "В 2023 году у нас был хороший прорыв. Коридор "Север-Юг" состоит из трех ветвей. В восточной части впервые был запущен маршрут, через него было провезено 60 тысяч тонн товаров. По Каспийскому маршруту провезено более 6 миллионов тонн, цифры с каждым днем поднимаются", - сказал посол.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 14 по 19 мая. Ключевая тема - "Доверие и сотрудничество". Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие. В программе - 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Запрет на рейсы российских авиакомпаний в Иран не введен, заявил источник
14 апреля, 00:40
 
Астраханская областьИранАстраханская областьКазаньКазем ДжалалиИгорь БабушкинРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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