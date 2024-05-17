https://ria.ru/20240517/ataka-1946701941.html
Губернатор назвал цель атаки беспилотников на Севастополь
Губернатор назвал цель атаки беспилотников на Севастополь - РИА Новости, 17.05.2024
Губернатор назвал цель атаки беспилотников на Севастополь
Целью атаки беспилотников ВСУ на Севастополь в ночь на 17 мая была энергетическая инфраструктура, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:50
2024-05-17T15:50
2024-05-17T15:50
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Целью атаки беспилотников ВСУ на Севастополь в ночь на 17 мая была энергетическая инфраструктура, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Российские военные ночью успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщал ранее Развожаев. При этом, по его словам, на подстанцию "Севастополь" упали обломки сбитых БПЛА. Восстановительные работы, по предварительным оценкам, займут около суток. В пятницу в городе отменены занятия в школах и детсадах. "Очевидно, что сегодня ночью была предпринята попытка нанести удар по нашей энергетической инфраструктуре", - сказал Развожаев журналистам. По его словам, российские военные эффективно отразили нападение. "Повреждения, которые получила наша энергетическая инфраструктура, это, прежде всего, наша подстанция "Севастополь", распределительные устройства, - это поражения, которые возникли в результате падения и разлета осколков", - сказал губернатор. По его словам, энергетики активно устраняют последствия атаки беспилотников. Все необходимые поручения даны министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. "Напряжение в городе постепенно восстанавливается. Критического поражения инфраструктуры не допущено", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20240517/minoborony-1946696376.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Губернатор назвал цель атаки беспилотников на Севастополь
Развожаев: целью атаки БПЛА на Севастополь была энергетическая инфраструктура
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Целью атаки беспилотников ВСУ на Севастополь в ночь на 17 мая была энергетическая инфраструктура, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Российские военные ночью успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров, сообщал ранее Развожаев. При этом, по его словам, на подстанцию "Севастополь" упали обломки сбитых БПЛА. Восстановительные работы, по предварительным оценкам, займут около суток. В пятницу в городе отменены занятия в школах и детсадах.
"Очевидно, что сегодня ночью была предпринята попытка нанести удар по нашей энергетической инфраструктуре", - сказал Развожаев журналистам.
По его словам, российские военные эффективно отразили нападение.
"Повреждения, которые получила наша энергетическая инфраструктура, это, прежде всего, наша подстанция "Севастополь", распределительные устройства, - это поражения, которые возникли в результате падения и разлета осколков", - сказал губернатор.
По его словам, энергетики активно устраняют последствия атаки беспилотников. Все необходимые поручения даны министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.
"Напряжение в городе постепенно восстанавливается. Критического поражения инфраструктуры не допущено", - сказал губернатор.