https://ria.ru/20240517/ataka-1946582731.html

На Кубани рассказали о работе детских садов и школ после атаки БПЛА

На Кубани рассказали о работе детских садов и школ после атаки БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024

На Кубани рассказали о работе детских садов и школ после атаки БПЛА

Детские сады в Туапсинском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников работают в штатном режиме, в школах также занятия не отменяли,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:42

2024-05-17T08:42

2024-05-17T08:42

специальная военная операция на украине

происшествия

туапсинский район

туапсе

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Детские сады в Туапсинском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников работают в штатном режиме, в школах также занятия не отменяли, сообщила районная администрация в Telegram-канале. Ранее в оперштабе региона информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, позже оно было локализовано. "Детские сады в Туапсинском районе работают в штатном режиме. В школах также занятия не отменяли", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления образования районной администрации Екатерины Зайцевой. Отмечается, что не работает лишь школа №3 в Туапсе. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, причина заключается в расположении учебного заведения.

https://ria.ru/20240427/bespilotniki-1942657834.html

туапсинский район

туапсе

краснодарский край

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происшествия, туапсинский район, туапсе, краснодарский край