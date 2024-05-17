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На Кубани рассказали о работе детских садов и школ после атаки БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/ataka-1946582731.html
На Кубани рассказали о работе детских садов и школ после атаки БПЛА
На Кубани рассказали о работе детских садов и школ после атаки БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024
На Кубани рассказали о работе детских садов и школ после атаки БПЛА
Детские сады в Туапсинском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников работают в штатном режиме, в школах также занятия не отменяли,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:42
2024-05-17T08:42
специальная военная операция на украине
происшествия
туапсинский район
туапсе
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Детские сады в Туапсинском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников работают в штатном режиме, в школах также занятия не отменяли, сообщила районная администрация в Telegram-канале. Ранее в оперштабе региона информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, позже оно было локализовано. "Детские сады в Туапсинском районе работают в штатном режиме. В школах также занятия не отменяли", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления образования районной администрации Екатерины Зайцевой. Отмечается, что не работает лишь школа №3 в Туапсе. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, причина заключается в расположении учебного заведения.
https://ria.ru/20240427/bespilotniki-1942657834.html
туапсинский район
туапсе
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происшествия, туапсинский район, туапсе, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Туапсинский район, Туапсе, Краснодарский край
На Кубани рассказали о работе детских садов и школ после атаки БПЛА

Детсады и школы в Туапсинском районе Кубани после атаки БПЛА работают штатно

© РИА Новости / Геннадий Шишкин Класс в школе
Класс в школе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Класс в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Детские сады в Туапсинском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников работают в штатном режиме, в школах также занятия не отменяли, сообщила районная администрация в Telegram-канале.
Ранее в оперштабе региона информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, позже оно было локализовано.
"Детские сады в Туапсинском районе работают в штатном режиме. В школах также занятия не отменяли", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления образования районной администрации Екатерины Зайцевой.
Отмечается, что не работает лишь школа №3 в Туапсе. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, причина заключается в расположении учебного заведения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТуапсинский районТуапсеКраснодарский край
 
 
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