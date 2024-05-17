https://ria.ru/20240517/ataka-1946582731.html
На Кубани рассказали о работе детских садов и школ после атаки БПЛА
На Кубани рассказали о работе детских садов и школ после атаки БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024
На Кубани рассказали о работе детских садов и школ после атаки БПЛА
Детские сады в Туапсинском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников работают в штатном режиме, в школах также занятия не отменяли,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:42
2024-05-17T08:42
2024-05-17T08:42
специальная военная операция на украине
происшествия
туапсинский район
туапсе
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97030/80/970308078_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a07cb2ad8cd4e59fe8175ff267107ef7.jpg
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Детские сады в Туапсинском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников работают в штатном режиме, в школах также занятия не отменяли, сообщила районная администрация в Telegram-канале. Ранее в оперштабе региона информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, позже оно было локализовано. "Детские сады в Туапсинском районе работают в штатном режиме. В школах также занятия не отменяли", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления образования районной администрации Екатерины Зайцевой. Отмечается, что не работает лишь школа №3 в Туапсе. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, причина заключается в расположении учебного заведения.
https://ria.ru/20240427/bespilotniki-1942657834.html
туапсинский район
туапсе
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97030/80/970308078_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_091d731daba323679c70af6dac6ff7b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсинский район, туапсе, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Туапсинский район, Туапсе, Краснодарский край
На Кубани рассказали о работе детских садов и школ после атаки БПЛА
Детсады и школы в Туапсинском районе Кубани после атаки БПЛА работают штатно