https://ria.ru/20240517/ataka-1946580067.html

В Новороссийске рассказали о последствиях атаки БПЛА

В Новороссийске рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024

В Новороссийске рассказали о последствиях атаки БПЛА

Несколько гражданских предприятий повреждены после атаки БПЛА в Новороссийске, они работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в администрации РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:04

2024-05-17T08:04

2024-05-17T08:04

специальная военная операция на украине

новороссийск

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Несколько гражданских предприятий повреждены после атаки БПЛА в Новороссийске, они работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в администрации

новороссийск

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссийск