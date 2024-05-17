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В Новороссийске рассказали о последствиях атаки БПЛА
В Новороссийске рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024
В Новороссийске рассказали о последствиях атаки БПЛА
Несколько гражданских предприятий повреждены после атаки БПЛА в Новороссийске, они работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в администрации РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:04
2024-05-17T08:04
2024-05-17T08:04
специальная военная операция на украине
новороссийск
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Несколько гражданских предприятий повреждены после атаки БПЛА в Новороссийске, они работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в администрации
новороссийск
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новороссийск
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск
В Новороссийске рассказали о последствиях атаки БПЛА
Несколько гражданских предприятий повреждены после атаки БПЛА в Новороссийске