https://ria.ru/20240517/ataka-1946562494.html
В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, погибли женщина и ребенок
В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 17.05.2024
В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, погибли женщина и ребенок
Женщина и ее ребенок погибли при ударе дронов-камикадзе ВСУ по Белгородскому району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T01:48
2024-05-17T01:48
2024-05-17T02:26
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Женщина и ее ребенок погибли при ударе дронов-камикадзе ВСУ по Белгородскому району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", — написал он.Гладков добавил, что отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до больницы."Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали всё возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице", — написал губернатор.Он добавил, что у отца имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.Кроме того, еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован.
https://ria.ru/20240517/katastrofa-1946561138.html
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В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, погибли женщина и ребенок
Гладков: женщина и ребенок погибли при ударе дронов ВСУ по Белгородскому району
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Женщина и ее ребенок погибли при ударе дронов-камикадзе ВСУ по Белгородскому району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", — написал он.
Гладков добавил, что отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до больницы.
"Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали всё возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице", — написал губернатор.
Он добавил, что у отца имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.
Кроме того, еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован.