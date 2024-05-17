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В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 17.05.2024
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01:48 17.05.2024 (обновлено: 02:26 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/ataka-1946562494.html
В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, погибли женщина и ребенок
В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 17.05.2024
В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, погибли женщина и ребенок
Женщина и ее ребенок погибли при ударе дронов-камикадзе ВСУ по Белгородскому району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T01:48
2024-05-17T02:26
специальная военная операция на украине
белгородский район
вооруженные силы украины
белгородская область
россия
вооруженные силы рф
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Женщина и ее ребенок погибли при ударе дронов-камикадзе ВСУ по Белгородскому району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", — написал он.Гладков добавил, что отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до больницы."Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали всё возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице", — написал губернатор.Он добавил, что у отца имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.Кроме того, еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован.
https://ria.ru/20240517/katastrofa-1946561138.html
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белгородский район, вооруженные силы украины, белгородская область, россия, вооруженные силы рф, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, погибли женщина и ребенок

Гладков: женщина и ребенок погибли при ударе дронов ВСУ по Белгородскому району

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Женщина и ее ребенок погибли при ударе дронов-камикадзе ВСУ по Белгородскому району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", — написал он.
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01:35
Гладков добавил, что отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до больницы.
"Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали всё возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице", — написал губернатор.
Он добавил, что у отца имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.
Кроме того, еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районВооруженные силы УкраиныБелгородская областьРоссияВооруженные силы РФПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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