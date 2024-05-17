https://ria.ru/20240517/arkhitektor-1946713655.html

Архитектор города-Ваканды выступил на Московской неделе интерьера и дизайна

Архитектор города-Ваканды выступил на Московской неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 17.05.2024

Архитектор города-Ваканды выступил на Московской неделе интерьера и дизайна

Знаменитый архитектор Тарик Хайят, создатель города будущего по образу Ваканды Хуссейн Бакри и одна из самых перспективных молодых дизайнеров современности... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:20

2024-05-17T16:20

2024-05-17T16:20

технологии

москва

ближний восток

оаэ

интерьер

дизайн

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Знаменитый архитектор Тарик Хайят, создатель города будущего по образу Ваканды Хуссейн Бакри и одна из самых перспективных молодых дизайнеров современности Кавита Чаудари рассказали о своих проектах на Московской неделе интерьера и дизайна, сообщает пресс-служба организаторов. Экс-руководитель отделения архитектурной студии Zaha Hadid Architects на Ближнем Востоке, основатель Tariq Khayyat Design Partners (TKDP) Тарик Хайят рассказал о процессе создания уникальных проектов, в том числе квартала The Fold – творения современной архитектуры в сочетании с традиционным стилем ОАЭ. "Перед тем, как приехать на выставку у меня был шанс увидеть Москву. Как архитектор, могу сказать, что здесь очень красивая архитектура. Сейчас строится много современных зданий и небоскребов, это все красиво – но я надеюсь, новые пространства не захватят всю территорию города, потому что ходить по Москве – будто идти по музею, и в этом ее красота. Что мне запало в сердце – сегодня я спустился в метро. Мне приходилось бывать в лондонском и нью-йоркском метро, но то, что я увидел сегодня – это было просто потрясающе. Поэтому я считаю, что местные жители, должны быть очень горды своей культурой", – приводятся в сообщении слова Хайята. В свою очередь, главный архитектор Akon City, который проектирует город будущего в Сенегале по образу Ваканды из вселенной всемирно известных комиксов Хуссейн Бакри поделился своими мнением о современных тенденциях городского дизайна. Он рассказал про его эволюцию под воздействием времени и технологий, а также про инновационные решения для городской среды. "Город будущего станет сочетанием всех самых удачных архитектурных решений с продвинутыми технологиями. Подобные тенденции я наблюдают и здесь, в Москве сочетаются технологии и потрясающая архитектура из разных времен", – отметил Бакри, слова которого процитировали в пресс-службе. Участница рейтинга топ-25 дизайнеров по версии Do-school (Германия) Кавита Чаудари рассказала про разработку интерьера для звезд и участии в Dubai Design Week и поделилась своим опытом развития бизнеса в креативной среде, какие есть векторы развития, ресурсы. Как масштабировать свой бренд через социально значимые проекты. "Мне очень понравилась выставка. Здесь собраны уникальные решения от российских дизайнеров, очень интересно наблюдать за ходом дизайнерской мысли. Мы уже много лет работаем в России. <…> Тем не менее, я раньше не была в Москве и сейчас я нахожусь в восторге от этого города, его красоты и креативности. С нетерпением жду сотрудничества с местными галереями и дизайнерами", – приводит пресс-служба слова Чаудари.

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https://realty.ria.ru/20240419/tts-1941060888.html

https://realty.ria.ru/20231121/a101-1910823668.html

москва

ближний восток

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, ближний восток, оаэ, интерьер, дизайн