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В Челябинской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве у стадиона
В Челябинской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве у стадиона - РИА Новости, 17.05.2024
В Челябинской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве у стадиона
Суд арестовал до 14 июля жителя Миасса, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта вблизи стадиона, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:30
2024-05-17T14:30
2024-05-17T14:30
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая – РИА Новости. Суд арестовал до 14 июля жителя Миасса, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта вблизи стадиона, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области. Как сообщали ГУМВД и СУСК, 14 мая в районе стадиона "Южный" между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате один из них, 23-летний парень, погиб, у него было огнестрельное ранение. Нападавший скрылся с места происшествия, но был задержан, им оказался житель Миасса 1997 года рождения. "Прокуратура Миасса поддержала ходатайство следователя СУСК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего местного жителя… Миасский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 июля 2024 года", - говорится в сообщении. В суде обвиняемый возражал против заключения под стражу, в содеянном раскаялся, просил избрать домашний арест. Стрелял он, по данным прокуратуры, из охотничьего ружья. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении.
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происшествия, миасс, челябинская область, россия
Происшествия, Миасс, Челябинская область, Россия
В Челябинской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве у стадиона
Суд арестовал жителя Челябинской области, обвиняемого в убийстве у стадиона
ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая – РИА Новости.
Суд арестовал до 14 июля жителя Миасса, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта вблизи стадиона, сообщил пресс-центр
прокуратуры Челябинской области.
Как сообщали ГУМВД и СУСК, 14 мая в районе стадиона "Южный" между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате один из них, 23-летний парень, погиб, у него было огнестрельное ранение. Нападавший скрылся с места происшествия, но был задержан, им оказался житель Миасса 1997 года рождения.
"Прокуратура Миасса поддержала ходатайство следователя СУСК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего местного жителя… Миасский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
В суде обвиняемый возражал против заключения под стражу, в содеянном раскаялся, просил избрать домашний арест. Стрелял он, по данным прокуратуры, из охотничьего ружья.
Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ
(убийство), уточняется в сообщении.