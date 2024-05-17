https://ria.ru/20240517/arest-1946680086.html

В Челябинской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве у стадиона

В Челябинской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве у стадиона - РИА Новости, 17.05.2024

В Челябинской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве у стадиона

Суд арестовал до 14 июля жителя Миасса, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта вблизи стадиона, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:30

2024-05-17T14:30

2024-05-17T14:30

происшествия

миасс

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая – РИА Новости. Суд арестовал до 14 июля жителя Миасса, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта вблизи стадиона, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области. Как сообщали ГУМВД и СУСК, 14 мая в районе стадиона "Южный" между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате один из них, 23-летний парень, погиб, у него было огнестрельное ранение. Нападавший скрылся с места происшествия, но был задержан, им оказался житель Миасса 1997 года рождения. "Прокуратура Миасса поддержала ходатайство следователя СУСК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего местного жителя… Миасский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 июля 2024 года", - говорится в сообщении. В суде обвиняемый возражал против заключения под стражу, в содеянном раскаялся, просил избрать домашний арест. Стрелял он, по данным прокуратуры, из охотничьего ружья. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240502/ubiystvo-1943481504.html

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происшествия, миасс, челябинская область, россия