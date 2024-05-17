https://ria.ru/20240517/andriyaka-1946762590.html
Художника Андрияку похоронят 18 мая на Даниловском кладбище
Художника Андрияку похоронят 18 мая на Даниловском кладбище - РИА Новости, 17.05.2024
Художника Андрияку похоронят 18 мая на Даниловском кладбище
Народного художника РФ, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронят 18 мая на Даниловском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:43
2024-05-17T18:43
2024-05-17T18:43
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Народного художника РФ, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронят 18 мая на Даниловском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения. Андрияка ушел из жизни 16 мая в возрасте 65 лет. Церемония прощания с художником проходила в его академии в пятницу. Ранее планировалось, что похороны пройдут на Введенском кладбище. "Произошли изменения. Похороны пройдут на Даниловском кладбище в 13.30", - сказала собеседница агентства. Народный художник РФ, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего – более 200 картин.
https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946382187.html
https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946378877.html
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россия, москва, сергей андрияка, общество
Россия, Москва, Сергей Андрияка, Общество
Художника Андрияку похоронят 18 мая на Даниловском кладбище
Художника Сергея Андрияку похоронят 18 мая на Даниловском кладбище
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Народного художника РФ, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронят 18 мая на Даниловском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
Андрияка ушел из жизни 16 мая в возрасте 65 лет. Церемония прощания с художником проходила в его академии в пятницу. Ранее планировалось, что похороны пройдут на Введенском кладбище.
"Произошли изменения. Похороны пройдут на Даниловском кладбище в 13.30", - сказала собеседница агентства.
Народный художник РФ, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего – более 200 картин.