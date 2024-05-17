Афганистан хотел бы участия России в восстановлении инфраструктуры страны
Министр Азизи: Афганистан хотел бы участия РФ в восстановлении инфраструктуры
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 мая – РИА Новости. Кабул хотел бы, чтобы Россия приняла участие в восстановлении инфраструктуры Афганистана, заявил РИА Новости и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Мы хотели бы, чтобы Россия приняла участие в восстановлении Афганистана, внесла в это свой вклад", - сказал он на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность