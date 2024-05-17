https://ria.ru/20240517/afganistan-1946674809.html

Афганистан хотел бы участия России в восстановлении инфраструктуры страны

Афганистан хотел бы участия России в восстановлении инфраструктуры страны - РИА Новости, 17.05.2024

Афганистан хотел бы участия России в восстановлении инфраструктуры страны

Кабул хотел бы, чтобы Россия приняла участие в восстановлении инфраструктуры Афганистана, заявил РИА Новости и.о. министра промышленности и торговли Афганистана РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:03

2024-05-17T14:03

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КАЗАНЬ, 17 мая – РИА Новости. Кабул хотел бы, чтобы Россия приняла участие в восстановлении инфраструктуры Афганистана, заявил РИА Новости и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. "Мы хотели бы, чтобы Россия приняла участие в восстановлении Афганистана, внесла в это свой вклад", - сказал он на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240516/putin-1946391692.html

https://ria.ru/20240515/afganistan-1946052604.html

афганистан

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в мире, афганистан, россия, кабул (город), россия — исламский мир: kazanforum 2024