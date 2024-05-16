https://ria.ru/20240516/zharov-1946340705.html
"Газпром-медиа" и China Media Group начнут сотрудничать по ИИ, заявил Жаров
"Газпром-медиа" и China Media Group начнут сотрудничать по ИИ, заявил Жаров - РИА Новости, 16.05.2024
"Газпром-медиа" и China Media Group начнут сотрудничать по ИИ, заявил Жаров
Меморандум о сотрудничестве между "Газпром-Медиа Холдинг" и Медиакорпорацией Китая (CMG) подписали в рамках официального визита президента России Владимира... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:14
2024-05-16T10:14
2024-05-16T10:14
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве между "Газпром-Медиа Холдинг" и Медиакорпорацией Китая (CMG) подписали в рамках официального визита президента России Владимира Путина в КНР, сообщил РИА Новости генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров. "Газпром-Медиа Холдинг" уже активно использует новейшие разработки, включая искусственный интеллект, которые помогают создавать генеративные образы. Это делается в рамках нашего актива "Цифровая лаборатория". Уверен, что эти наработки могут быть использованы и в информационном вещании. Объединив наши компетенции с экспертизой наших коллег из Китайской Народной Республики - Медиакорпорации Китая - мы достигнем новых, замечательных результатов", - рассказал Жаров. Одной из заявленных целей документа является "совместное продвижение технических инноваций в области СМИ". Подписание также прокомментировал заместитель заведующего отделом пропаганды Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, подчеркнув, что соглашение заключается "на фоне празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией" и проведения Года культура двух государств". По мнению генерального директора Медиакорпорации Китая, механизм сотрудничества между CMG и "Газпром-Медиа Холдинг" создается в целях содействия "устойчивому, здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений".
https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1902976758.html
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экономика, технологии, китай, россия, александр жаров, владимир путин, газпром-медиа холдинг
Экономика, Технологии, Китай, Россия, Александр Жаров, Владимир Путин, Газпром-Медиа Холдинг
"Газпром-медиа" и China Media Group начнут сотрудничать по ИИ, заявил Жаров
Жаров: "Газпром-Медиа Холдинг" и CMG подписали меморандум о сотрудничестве по ИИ
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве между "Газпром-Медиа Холдинг" и Медиакорпорацией Китая (CMG) подписали в рамках официального визита президента России Владимира Путина в КНР, сообщил РИА Новости генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров.
"Газпром-Медиа Холдинг" уже активно использует новейшие разработки, включая искусственный интеллект, которые помогают создавать генеративные образы. Это делается в рамках нашего актива "Цифровая лаборатория". Уверен, что эти наработки могут быть использованы и в информационном вещании. Объединив наши компетенции с экспертизой наших коллег из Китайской Народной Республики - Медиакорпорации Китая - мы достигнем новых, замечательных результатов", - рассказал Жаров.
Одной из заявленных целей документа является "совместное продвижение технических инноваций в области СМИ".
Подписание также прокомментировал заместитель заведующего отделом пропаганды Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн
, подчеркнув, что соглашение заключается "на фоне празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией" и проведения Года культура двух государств".
По мнению генерального директора Медиакорпорации Китая, механизм сотрудничества между CMG и "Газпром-Медиа Холдинг" создается в целях содействия "устойчивому, здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений".