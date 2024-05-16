В Киеве призвали Зеленского прислушаться к словам Путина
Соскин призвал Зеленского обратить внимания на слова Путина о переговорах
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирное урегулирование конфликта после отказа Запада выделять дополнительную помощь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.
"Раз тебе не дают Patriot, раз тебе заявляют, что в НАТО не берут, тебе говорят открытым языком: пошел вон. <…> Так что ты набиваешься к ним, что ты клянчишь у них все время? Просто выйди из игры. Тебе Путин это уже десятки раз предлагал", — призвал он.
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По словам эксперта, глава киевского режима пытается выступать с позиции, что Запад его не слышит, и показал, что разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена. Соскин назвал поведение Зеленского в этих условиях странным и задался вопросом, почему после отказа в помощи он не пошел на прекращение конфликта. Он также напомнил, что Россия предлагала найти решение еще до начала спецоперации.
"Тебе предлагали вообще не начинать это все. Надо было просто взвесить риски. <…> Ну, сейчас сто процентов надо останавливаться", — резюмировал экс-советник.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Россия не раз указывала, что готова к диалогу, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на него.
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