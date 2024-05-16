https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946512100.html

В Киеве призвали Зеленского прислушаться к словам Путина

В Киеве призвали Зеленского прислушаться к словам Путина - РИА Новости, 16.05.2024

В Киеве призвали Зеленского прислушаться к словам Путина

Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирное урегулирование конфликта после отказа Запада выделять дополнительную помощь, заявил бывший советник... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:51

2024-05-16T18:51

2024-05-16T20:51

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирное урегулирование конфликта после отказа Запада выделять дополнительную помощь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале."Раз тебе не дают Patriot, раз тебе заявляют, что в НАТО не берут, тебе говорят открытым языком: пошел вон. <…> Так что ты набиваешься к ним, что ты клянчишь у них все время? Просто выйди из игры. Тебе Путин это уже десятки раз предлагал", — призвал он.По словам эксперта, глава киевского режима пытается выступать с позиции, что Запад его не слышит, и показал, что разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена. Соскин назвал поведение Зеленского в этих условиях странным и задался вопросом, почему после отказа в помощи он не пошел на прекращение конфликта. Он также напомнил, что Россия предлагала найти решение еще до начала спецоперации."Тебе предлагали вообще не начинать это все. Надо было просто взвесить риски. <…> Ну, сейчас сто процентов надо останавливаться", — резюмировал экс-советник.Накануне президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Россия не раз указывала, что готова к диалогу, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на него.

https://ria.ru/20240516/shaffer-1946502738.html

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