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В Киеве призвали Зеленского прислушаться к словам Путина - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 16.05.2024 (обновлено: 20:51 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946512100.html
В Киеве призвали Зеленского прислушаться к словам Путина
В Киеве призвали Зеленского прислушаться к словам Путина - РИА Новости, 16.05.2024
В Киеве призвали Зеленского прислушаться к словам Путина
Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирное урегулирование конфликта после отказа Запада выделять дополнительную помощь, заявил бывший советник... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:51
2024-05-16T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир зеленский
владимир путин
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нато
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирное урегулирование конфликта после отказа Запада выделять дополнительную помощь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале."Раз тебе не дают Patriot, раз тебе заявляют, что в НАТО не берут, тебе говорят открытым языком: пошел вон. &lt;…&gt; Так что ты набиваешься к ним, что ты клянчишь у них все время? Просто выйди из игры. Тебе Путин это уже десятки раз предлагал", — призвал он.По словам эксперта, глава киевского режима пытается выступать с позиции, что Запад его не слышит, и показал, что разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена. Соскин назвал поведение Зеленского в этих условиях странным и задался вопросом, почему после отказа в помощи он не пошел на прекращение конфликта. Он также напомнил, что Россия предлагала найти решение еще до начала спецоперации."Тебе предлагали вообще не начинать это все. Надо было просто взвесить риски. &lt;…&gt; Ну, сейчас сто процентов надо останавливаться", — резюмировал экс-советник.Накануне президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Россия не раз указывала, что готова к диалогу, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на него.
https://ria.ru/20240516/shaffer-1946502738.html
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в мире, киев, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, нато, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, НАТО, Олег Соскин
В Киеве призвали Зеленского прислушаться к словам Путина

Соскин призвал Зеленского обратить внимания на слова Путина о переговорах

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирное урегулирование конфликта после отказа Запада выделять дополнительную помощь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.
"Раз тебе не дают Patriot, раз тебе заявляют, что в НАТО не берут, тебе говорят открытым языком: пошел вон. <…> Так что ты набиваешься к ним, что ты клянчишь у них все время? Просто выйди из игры. Тебе Путин это уже десятки раз предлагал", — призвал он.
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По словам эксперта, глава киевского режима пытается выступать с позиции, что Запад его не слышит, и показал, что разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена. Соскин назвал поведение Зеленского в этих условиях странным и задался вопросом, почему после отказа в помощи он не пошел на прекращение конфликта. Он также напомнил, что Россия предлагала найти решение еще до начала спецоперации.
"Тебе предлагали вообще не начинать это все. Надо было просто взвесить риски. <…> Ну, сейчас сто процентов надо останавливаться", — резюмировал экс-советник.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Россия не раз указывала, что готова к диалогу, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на него.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаНАТООлег Соскин
 
 
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