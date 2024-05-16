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Зеленский опозорился из-за заявления о Харькове - РИА Новости, 16.05.2024
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17:01 16.05.2024 (обновлено: 20:55 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946479943.html
Зеленский опозорился из-за заявления о Харькове
Зеленский опозорился из-за заявления о Харькове - РИА Новости, 16.05.2024
Зеленский опозорился из-за заявления о Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что на самом деле в Харькове нет оборонных укреплений, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:01
2024-05-16T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
сша
вооруженные силы украины
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что на самом деле в Харькове нет оборонных укреплений, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.Девятого апреля Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского Верховного командования. По его словам, Киев активно работает над усилением ПВО в этом городе совместно с западными союзниками."Вы видите, что Зеленский думал, что у них действительно очень хорошая оборона в Харьковской области. Я готов поспорить, что Зеленский был так же удивлен, как и Путин, что там ее не оказалось", — отметил он.По словам подполковника, некоторые из предполагаемых оборонительных позиций должны были построить в регионе на деньги США и ЕС. Он добавил, что в результате их так и не начали делать."Некоторые из видеозаписей, которые были сделаны в марте-апреле этого года, когда Зеленский был в турне, показывают все эти огромные оборонительные сооружения, что должно было дать всем уверенность, что если Россия пойдет на новом фронте, то они будут готовы. Однако все это было почти выдумкой", — резюмировал Дэвис.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946455888.html
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в мире, харьков, харьковская область, сша, вооруженные силы украины, евросоюз, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, США, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Владимир Зеленский
Зеленский опозорился из-за заявления о Харькове

Дэвис: Зеленский удивился отсутствию оборонительных укреплений в Харькове

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что на самом деле в Харькове нет оборонных укреплений, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Девятого апреля Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского Верховного командования. По его словам, Киев активно работает над усилением ПВО в этом городе совместно с западными союзниками.
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"Вы видите, что Зеленский думал, что у них действительно очень хорошая оборона в Харьковской области. Я готов поспорить, что Зеленский был так же удивлен, как и Путин, что там ее не оказалось", — отметил он.
По словам подполковника, некоторые из предполагаемых оборонительных позиций должны были построить в регионе на деньги США и ЕС. Он добавил, что в результате их так и не начали делать.
"Некоторые из видеозаписей, которые были сделаны в марте-апреле этого года, когда Зеленский был в турне, показывают все эти огромные оборонительные сооружения, что должно было дать всем уверенность, что если Россия пойдет на новом фронте, то они будут готовы. Однако все это было почти выдумкой", — резюмировал Дэвис.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьСШАВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
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