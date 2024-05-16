Зеленский опозорился из-за заявления о Харькове
Дэвис: Зеленский удивился отсутствию оборонительных укреплений в Харькове
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что на самом деле в Харькове нет оборонных укреплений, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Девятого апреля Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского Верховного командования. По его словам, Киев активно работает над усилением ПВО в этом городе совместно с западными союзниками.
"Вы видите, что Зеленский думал, что у них действительно очень хорошая оборона в Харьковской области. Я готов поспорить, что Зеленский был так же удивлен, как и Путин, что там ее не оказалось", — отметил он.
По словам подполковника, некоторые из предполагаемых оборонительных позиций должны были построить в регионе на деньги США и ЕС. Он добавил, что в результате их так и не начали делать.
"Некоторые из видеозаписей, которые были сделаны в марте-апреле этого года, когда Зеленский был в турне, показывают все эти огромные оборонительные сооружения, что должно было дать всем уверенность, что если Россия пойдет на новом фронте, то они будут готовы. Однако все это было почти выдумкой", — резюмировал Дэвис.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.