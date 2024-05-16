https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946479943.html

Зеленский опозорился из-за заявления о Харькове

Зеленский опозорился из-за заявления о Харькове - РИА Новости, 16.05.2024

Зеленский опозорился из-за заявления о Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что на самом деле в Харькове нет оборонных укреплений, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:01

2024-05-16T17:01

2024-05-16T20:55

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евросоюз

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что на самом деле в Харькове нет оборонных укреплений, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.Девятого апреля Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского Верховного командования. По его словам, Киев активно работает над усилением ПВО в этом городе совместно с западными союзниками."Вы видите, что Зеленский думал, что у них действительно очень хорошая оборона в Харьковской области. Я готов поспорить, что Зеленский был так же удивлен, как и Путин, что там ее не оказалось", — отметил он.По словам подполковника, некоторые из предполагаемых оборонительных позиций должны были построить в регионе на деньги США и ЕС. Он добавил, что в результате их так и не начали делать."Некоторые из видеозаписей, которые были сделаны в марте-апреле этого года, когда Зеленский был в турне, показывают все эти огромные оборонительные сооружения, что должно было дать всем уверенность, что если Россия пойдет на новом фронте, то они будут готовы. Однако все это было почти выдумкой", — резюмировал Дэвис.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946455888.html

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946437008.html

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в мире, харьков, харьковская область, сша, вооруженные силы украины, евросоюз, владимир зеленский