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СМИ: суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность - РИА Новости, 16.05.2024
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08:27 16.05.2024 (обновлено: 15:29 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/zavod-1946321057.html
СМИ: суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность
СМИ: суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность - РИА Новости, 16.05.2024
СМИ: суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность
Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у владельцев акций ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:27
2024-05-16T15:29
московская область (подмосковье)
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у владельцев акций ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" в пользу государства, сообщает РБК. "Акции предприятия, ранее принадлежавшие семье предпринимателя Бориса Краснова (находится в розыске и скрывается за границей - Прим.ред), передадут Росимуществу", — говорится в публикации. Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аварию допустил владелец котельной.
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московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, общество
Московская область (Подмосковье), Генеральная прокуратура РФ, Общество
СМИ: суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность

РБК: суд передал акции Климовского патронного завода государству

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПатроны
Патроны - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у владельцев акций ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" в пользу государства, сообщает РБК.

"Акции предприятия, ранее принадлежавшие семье предпринимателя Бориса Краснова (находится в розыске и скрывается за границей - Прим.ред), передадут Росимуществу", — говорится в публикации.

Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аварию допустил владелец котельной.
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