https://ria.ru/20240516/zavod-1946321057.html

СМИ: суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность

СМИ: суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность - РИА Новости, 16.05.2024

СМИ: суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность

Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у владельцев акций ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:27

2024-05-16T08:27

2024-05-16T15:29

московская область (подмосковье)

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у владельцев акций ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" в пользу государства, сообщает РБК. "Акции предприятия, ранее принадлежавшие семье предпринимателя Бориса Краснова (находится в розыске и скрывается за границей - Прим.ред), передадут Росимуществу", — говорится в публикации. Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аварию допустил владелец котельной.

https://ria.ru/20240111/kotelnaya-1920651097.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, общество