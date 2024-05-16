https://ria.ru/20240516/zaporozhe-1946529117.html

В Запорожской области заявили о готовности заместить иностранную продукцию

В Запорожской области заявили о готовности заместить иностранную продукцию - РИА Новости, 16.05.2024

В Запорожской области заявили о готовности заместить иностранную продукцию

Генеральный директор компании "МДК" Светлана Агафонова заявила о готовности Запорожской области включиться в программу импортозамещения запчастей для... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:09

2024-05-16T20:09

2024-05-16T20:09

экономика

россия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Генеральный директор компании "МДК" Светлана Агафонова заявила о готовности Запорожской области включиться в программу импортозамещения запчастей для сельскохозяйственной техники. "Мы способны заместить продукцию иностранного производства для всех крупных заказчиков и конвейеров производителей Российской Федерации. Что мы и делаем. Думаю, в течение 5-10 лет предприятие достигнет своего результата на 100 процентов", - сказала Агафонова журналистам. В частности, по ее словам, на заводе "Гидросила" уже налажено производство шестеренных насосов НМШ-25, идет поставка гидрораспределителей с LS-системой на ведущие тракторные заводы России. "В номенклатуре предприятия более 2500 моделей гидроцилиндров и более 300 моделей гидрораспределителей", - сказала Агафонова. По ее словам, также налажены партнерские отношения с Брянским и Петербургским тракторными заводами, различными крупными госкомпаниями. "За два года работы в юрисдикции РФ нами был проделан огромный фронт работ: произведено 40 тысяч распределителей и 40 тысяч цилиндров – они были разработаны, созданы и испытаны на территории нашего завода. Заключено более пятидесяти контрактов и определены три страны-дилера", - рассказала Агафонова. В свою очередь, гендиректор Корпорации развития Запорожской области Герман Пришвин заявил, регион уделяет особое внимание вопросам импортозамещения и созданию благоприятного инвестклимата. Компания "МДК" является крупным российским предприятием. Специализируется на производстве гидравлическое оборудование и запасные части для сельскохозяйственной техники, отливки из стали, чугуна и алюминия на заказ. Объединяет несколько заводов, в том числе, "МДК-ГИДРОСИЛА", "Мелитопольский завод автотракторных запчастей", "Литейщик", "Мелитопольский Литейный Завод". Продуктовая линейка компании включает в себя более 1000 моделей гидравлики и запасных частей для тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.

https://ria.ru/20240513/kmz-1945485438.html

https://ria.ru/20240423/importozameschenie-1941763429.html

https://ria.ru/20240425/zerno-1942184614.html

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экономика, россия, запорожская область