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В Запорожской области заявили о готовности заместить иностранную продукцию - РИА Новости, 16.05.2024
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20:09 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/zaporozhe-1946529117.html
В Запорожской области заявили о готовности заместить иностранную продукцию
В Запорожской области заявили о готовности заместить иностранную продукцию - РИА Новости, 16.05.2024
В Запорожской области заявили о готовности заместить иностранную продукцию
Генеральный директор компании "МДК" Светлана Агафонова заявила о готовности Запорожской области включиться в программу импортозамещения запчастей для... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:09
2024-05-16T20:09
экономика
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Генеральный директор компании "МДК" Светлана Агафонова заявила о готовности Запорожской области включиться в программу импортозамещения запчастей для сельскохозяйственной техники. "Мы способны заместить продукцию иностранного производства для всех крупных заказчиков и конвейеров производителей Российской Федерации. Что мы и делаем. Думаю, в течение 5-10 лет предприятие достигнет своего результата на 100 процентов", - сказала Агафонова журналистам. В частности, по ее словам, на заводе "Гидросила" уже налажено производство шестеренных насосов НМШ-25, идет поставка гидрораспределителей с LS-системой на ведущие тракторные заводы России. "В номенклатуре предприятия более 2500 моделей гидроцилиндров и более 300 моделей гидрораспределителей", - сказала Агафонова. По ее словам, также налажены партнерские отношения с Брянским и Петербургским тракторными заводами, различными крупными госкомпаниями. "За два года работы в юрисдикции РФ нами был проделан огромный фронт работ: произведено 40 тысяч распределителей и 40 тысяч цилиндров – они были разработаны, созданы и испытаны на территории нашего завода. Заключено более пятидесяти контрактов и определены три страны-дилера", - рассказала Агафонова. В свою очередь, гендиректор Корпорации развития Запорожской области Герман Пришвин заявил, регион уделяет особое внимание вопросам импортозамещения и созданию благоприятного инвестклимата. Компания "МДК" является крупным российским предприятием. Специализируется на производстве гидравлическое оборудование и запасные части для сельскохозяйственной техники, отливки из стали, чугуна и алюминия на заказ. Объединяет несколько заводов, в том числе, "МДК-ГИДРОСИЛА", "Мелитопольский завод автотракторных запчастей", "Литейщик", "Мелитопольский Литейный Завод". Продуктовая линейка компании включает в себя более 1000 моделей гидравлики и запасных частей для тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.
https://ria.ru/20240513/kmz-1945485438.html
https://ria.ru/20240423/importozameschenie-1941763429.html
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экономика, россия, запорожская область
Экономика, Россия, Запорожская область
В Запорожской области заявили о готовности заместить иностранную продукцию

"МДК": Запорожская область готова импортозаместить запчасти для сельхозтехники

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Генеральный директор компании "МДК" Светлана Агафонова заявила о готовности Запорожской области включиться в программу импортозамещения запчастей для сельскохозяйственной техники.
"Мы способны заместить продукцию иностранного производства для всех крупных заказчиков и конвейеров производителей Российской Федерации. Что мы и делаем. Думаю, в течение 5-10 лет предприятие достигнет своего результата на 100 процентов", - сказала Агафонова журналистам.
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В частности, по ее словам, на заводе "Гидросила" уже налажено производство шестеренных насосов НМШ-25, идет поставка гидрораспределителей с LS-системой на ведущие тракторные заводы России.
"В номенклатуре предприятия более 2500 моделей гидроцилиндров и более 300 моделей гидрораспределителей", - сказала Агафонова.
По ее словам, также налажены партнерские отношения с Брянским и Петербургским тракторными заводами, различными крупными госкомпаниями.
"За два года работы в юрисдикции РФ нами был проделан огромный фронт работ: произведено 40 тысяч распределителей и 40 тысяч цилиндров – они были разработаны, созданы и испытаны на территории нашего завода. Заключено более пятидесяти контрактов и определены три страны-дилера", - рассказала Агафонова.
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В свою очередь, гендиректор Корпорации развития Запорожской области Герман Пришвин заявил, регион уделяет особое внимание вопросам импортозамещения и созданию благоприятного инвестклимата.
Компания "МДК" является крупным российским предприятием. Специализируется на производстве гидравлическое оборудование и запасные части для сельскохозяйственной техники, отливки из стали, чугуна и алюминия на заказ.
Объединяет несколько заводов, в том числе, "МДК-ГИДРОСИЛА", "Мелитопольский завод автотракторных запчастей", "Литейщик", "Мелитопольский Литейный Завод". Продуктовая линейка компании включает в себя более 1000 моделей гидравлики и запасных частей для тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.
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