https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
Запад начал готовиться к поминкам по Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
Представьте себе ситуацию: врачи и родные собрались у постели умирающего. Все всё понимают и не смотрят друг другу в глаза (особенно те, кто имеет виды на его... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:00
2024-05-16T08:00
2024-05-16T08:00
аналитика
украина
запад
эстония
метте фредериксен
энтони блинкен
олаф шольц
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946129665_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_01d6d7e7683f25adc90cb5b9f16f5b9a.jpg
Представьте себе ситуацию: врачи и родные собрались у постели умирающего. Все всё понимают и не смотрят друг другу в глаза (особенно те, кто имеет виды на его квартиру). Но, как полагается, нужно соблюсти ритуал. Все хором уверяют смертельно больного, что кризис позади, он идет на поправку, и наперегонки дают утыканному катетерами полутрупу уверения и обещания: и на скрипке он играть будет (хотя не умел), и сто лет проживет, и миллионером станет, и в конкурсе красоты победит, и вот мы лекарство чудесное заказали за "стопятьсот" денег, скоро будет.Прелесть в том, что на этой стадии говорить и обещать можно что угодно. Какая разница? Мертвые претензий не предъявляют, а тут нужно уже с кладбищем решать, чтобы потом не суетиться.До боли похожая картина маслом сейчас разворачивается в процессе общения коллапсирующего киевского режима с его алчными родственниками, друзьями и соседями.Пряча за спиной снимок с метастазами, Совет ЕС торжественно объявил об утверждении предложенного украинскими властями плана по восстановлению и модернизации страны (так называемый план Ukraine Facility), в рамках которого до 2027-го выделено 50 миллиардов евро, из которых 16 вроде как должны отправить на Украину в этом году (но это неточно). Мелким шрифтом отмечено, что "Евросоюз выделит деньги только в том случае, если Украина будет придерживаться демократических принципов, в частности многопартийности и соблюдения прав человека, а также в случае эффективной работы в области противодействия коррупционным схемам". Ну то есть никогда, но это неважно.Тайком вытирая слезы, премьер-министр Дании Метте Фредериксен смело пообещала, что уже через месяц небеса Украины будут бороздить десятки чудо-самолетов F-16. Правда, на ухо собравшимся она уточнила, что не через месяц, а "через месяцы", и вообще, ее не так поняли, но больному уже стало легче и он попросил отключить ему на пару минут кислород.Советник президента Эстонии по вопросам безопасности Мадис Ролл, только что выторговавший у похоронного агента скидку, в свою очередь объявил, что "правительство Эстонии всерьез обсуждает отправку солдат на Украину". Он не стал говорить, что глава Минобороны Эстонии сразу же вздрогнул и торопливо отрапортовал, что слова советника "слишком смело интерпретируются", "эстонской инициативы, конечно, нет, и Эстония точно ничего не будет делать сама". Зачем травмировать человека перед дорогой на тот свет?Срочно прилетевший только что в Киев для отдания последних почестей Энтони Блинкен, держа в потных ладонях руку умирающего, уверил того, что американская военная ух-помощь уже вот совсем на подходе и она сотворит на поле боя "большую разницу". После этого он пробормотал что-то про "непоколебимую приверженность США суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины" и пошел на кухню полюбопытствовать, как на Украине делают кутью.Всех решил переплюнуть глава Минобороны Великобритании, который даже разрешил Киеву наносить удары по Крыму, поскольку "считает полуостров частью Украины". Гости переглянулись, но синхронно закачали головами, чтобы не обидеть гостя — издалека ехал.Зашедшие под шумок соседи про себя наметили большую хрустальную вазу на серванте, а вслух тоже брякнули что-то бессмысленно-обнадеживающее: канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал прислать на Украину аж третью систему Patriot, а президент Польши Дуда, порывшись в карманах, устыдился, но клятвенно пообещал, что "России на Украине победить будет не позволено". Кто и как может это позволить или не позволить, он уточнять не стал, потому что всех в соседнюю комнату позвали врачи.Доктора молча положили на стол диагноз и отвернулись к окну.Приунывшие гости первым пунктом прочитали вчерашние слова секретаря НАТО Столтенберга: "Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине".Совет ЕС облегченно выдохнул (деньги целы), но вовремя прокашлялся.В звенящей тишине, прерываемой дребезгом подкладного судна, гости перебирали листы анамнеза:Один из гостей, наконец осмелившись, спросил: "Скажите прямо, сколько ему осталось?"Невысокий главный врач, характерно покашливая, устало бросил в мусорку нитриловые перчатки: "Я же вам сразу сказал: не надо было до такого доводить. Вы не послушали — и пришлось делать специальную операцию. Прогнозы неутешительные. Для него и вас".Гости, опасливо оглядываясь на неподвижный силуэт главного врача, поплелись доедать вчерашний салат. Не пропадать же добру!* Внесен в список террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация.
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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аналитика, украина, запад, эстония, метте фредериксен, энтони блинкен, олаф шольц, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, f-16
Аналитика, Украина, Запад, Эстония, Метте Фредериксен, Энтони Блинкен, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО, F-16
Представьте себе ситуацию: врачи и родные собрались у постели умирающего. Все всё понимают и не смотрят друг другу в глаза (особенно те, кто имеет виды на его квартиру). Но, как полагается, нужно соблюсти ритуал. Все хором уверяют смертельно больного, что кризис позади, он идет на поправку, и наперегонки дают утыканному катетерами полутрупу уверения и обещания: и на скрипке он играть будет (хотя не умел), и сто лет проживет, и миллионером станет, и в конкурсе красоты победит, и вот мы лекарство чудесное заказали за "стопятьсот" денег, скоро будет.
Прелесть в том, что на этой стадии говорить и обещать можно что угодно. Какая разница? Мертвые претензий не предъявляют, а тут нужно уже с кладбищем решать, чтобы потом не суетиться.
До боли похожая картина маслом сейчас разворачивается в процессе общения коллапсирующего киевского режима с его алчными родственниками, друзьями и соседями.
Пряча за спиной снимок с метастазами, Совет ЕС
торжественно объявил об утверждении предложенного украинскими властями плана по восстановлению и модернизации страны (так называемый план Ukraine Facility), в рамках которого до 2027-го выделено 50 миллиардов евро, из которых 16 вроде как должны отправить на Украину в этом году (но это неточно). Мелким шрифтом отмечено, что "Евросоюз выделит деньги только в том случае, если Украина будет придерживаться демократических принципов, в частности многопартийности и соблюдения прав человека, а также в случае эффективной работы в области противодействия коррупционным схемам". Ну то есть никогда, но это неважно.
Тайком вытирая слезы, премьер-министр Дании Метте Фредериксен
смело пообещала, что уже через месяц небеса Украины будут бороздить десятки чудо-самолетов F-16
. Правда, на ухо собравшимся она уточнила, что не через месяц, а "через месяцы", и вообще, ее не так поняли, но больному уже стало легче и он попросил отключить ему на пару минут кислород.
Советник президента Эстонии
по вопросам безопасности Мадис Ролл, только что выторговавший у похоронного агента скидку, в свою очередь объявил, что "правительство Эстонии всерьез обсуждает отправку солдат на Украину". Он не стал говорить, что глава Минобороны Эстонии сразу же вздрогнул и торопливо отрапортовал, что слова советника "слишком смело интерпретируются", "эстонской инициативы, конечно, нет, и Эстония точно ничего не будет делать сама". Зачем травмировать человека перед дорогой на тот свет?
Срочно прилетевший только что в Киев для отдания последних почестей Энтони Блинкен
, держа в потных ладонях руку умирающего, уверил того, что американская военная ух-помощь уже вот совсем на подходе и она сотворит на поле боя "большую разницу". После этого он пробормотал что-то про "непоколебимую приверженность США
суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины" и пошел на кухню полюбопытствовать, как на Украине делают кутью.
Всех решил переплюнуть глава Минобороны Великобритании, который даже разрешил Киеву наносить удары по Крыму, поскольку "считает полуостров частью Украины". Гости переглянулись, но синхронно закачали головами, чтобы не обидеть гостя — издалека ехал.
Зашедшие под шумок соседи про себя наметили большую хрустальную вазу на серванте, а вслух тоже брякнули что-то бессмысленно-обнадеживающее: канцлер ФРГ Олаф Шольц
пообещал прислать на Украину аж третью систему Patriot, а президент Польши
Дуда, порывшись в карманах, устыдился, но клятвенно пообещал, что "России на Украине победить будет не позволено". Кто и как может это позволить или не позволить, он уточнять не стал, потому что всех в соседнюю комнату позвали врачи.
Доктора молча положили на стол диагноз и отвернулись к окну.
Приунывшие гости первым пунктом прочитали вчерашние слова секретаря НАТО
Столтенберга: "Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине".
Совет ЕС облегченно выдохнул (деньги целы), но вовремя прокашлялся.
В звенящей тишине, прерываемой дребезгом подкладного судна, гости перебирали листы анамнеза:
- The Times: "Ближайшие несколько недель станут решающими для судьбы Украины";
- The New York Times: "Украина более уязвима, чем когда-либо с 2022 года, заявили украинские солдаты и командиры ряда бригад, опрошенные в последние недели";
- начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов*: у ВСУ не осталось резервов личного состава — весь он был распределен либо в Харьковской области, либо в Часовом Яре в ДНР; "ситуация на грани", каждый час она "приближается к критической";
- на Запорожском направлении кризис, ВСУ бросили в бой резервы из состава ССО "Азов"**;
- в Харьковской области объявлен план-перехват из-за массового бегства солдат ВСУ из зоны боевых действий, на всех основных дорогах в регионе установили мобильные блокпосты;
- намечается еще одно наступление русских — в Сумской области, власти Украины объявили эвакуацию жителей городов Белополье и Ворожба Сумской области, которые находятся рядом с российской границей;
- Зеленский назвал ситуацию под Харьковом одной из "наиболее горячих", а в Волчанске — "чрезвычайно сложной";
- по мнению западных военных экспертов, если ВСУ отправят резервы к российской границе или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс", то киевский режим скоро потеряет Харьков, и наоборот;
- Politico: наступление русских на Харьков "может означать начало решающей битвы для украинского конфликта, утрата контроля над городом станет также и потенциальной утратой способности Украины продолжать боевые действия"; если "Харьков падет, вскоре за ним может пасть и решимость Запада"; "в случае прорыва фронта, представители европейских кругов могут снова потребовать от Киева вступить в переговоры с Москвой".
Один из гостей, наконец осмелившись, спросил: "Скажите прямо, сколько ему осталось?"
Невысокий главный врач, характерно покашливая, устало бросил в мусорку нитриловые перчатки: "Я же вам сразу сказал: не надо было до такого доводить. Вы не послушали — и пришлось делать специальную операцию. Прогнозы неутешительные. Для него и вас".
Гости, опасливо оглядываясь на неподвижный силуэт главного врача, поплелись доедать вчерашний салат. Не пропадать же добру!
* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России террористическая организация.