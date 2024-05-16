https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

Запад начал готовиться к поминкам по Украине

Запад начал готовиться к поминкам по Украине - РИА Новости, 16.05.2024

Запад начал готовиться к поминкам по Украине

Представьте себе ситуацию: врачи и родные собрались у постели умирающего. Все всё понимают и не смотрят друг другу в глаза (особенно те, кто имеет виды на его... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:00

2024-05-16T08:00

2024-05-16T08:00

аналитика

украина

запад

эстония

метте фредериксен

энтони блинкен

олаф шольц

вооруженные силы украины

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Представьте себе ситуацию: врачи и родные собрались у постели умирающего. Все всё понимают и не смотрят друг другу в глаза (особенно те, кто имеет виды на его квартиру). Но, как полагается, нужно соблюсти ритуал. Все хором уверяют смертельно больного, что кризис позади, он идет на поправку, и наперегонки дают утыканному катетерами полутрупу уверения и обещания: и на скрипке он играть будет (хотя не умел), и сто лет проживет, и миллионером станет, и в конкурсе красоты победит, и вот мы лекарство чудесное заказали за "стопятьсот" денег, скоро будет.Прелесть в том, что на этой стадии говорить и обещать можно что угодно. Какая разница? Мертвые претензий не предъявляют, а тут нужно уже с кладбищем решать, чтобы потом не суетиться.До боли похожая картина маслом сейчас разворачивается в процессе общения коллапсирующего киевского режима с его алчными родственниками, друзьями и соседями.Пряча за спиной снимок с метастазами, Совет ЕС торжественно объявил об утверждении предложенного украинскими властями плана по восстановлению и модернизации страны (так называемый план Ukraine Facility), в рамках которого до 2027-го выделено 50 миллиардов евро, из которых 16 вроде как должны отправить на Украину в этом году (но это неточно). Мелким шрифтом отмечено, что "Евросоюз выделит деньги только в том случае, если Украина будет придерживаться демократических принципов, в частности многопартийности и соблюдения прав человека, а также в случае эффективной работы в области противодействия коррупционным схемам". Ну то есть никогда, но это неважно.Тайком вытирая слезы, премьер-министр Дании Метте Фредериксен смело пообещала, что уже через месяц небеса Украины будут бороздить десятки чудо-самолетов F-16. Правда, на ухо собравшимся она уточнила, что не через месяц, а "через месяцы", и вообще, ее не так поняли, но больному уже стало легче и он попросил отключить ему на пару минут кислород.Советник президента Эстонии по вопросам безопасности Мадис Ролл, только что выторговавший у похоронного агента скидку, в свою очередь объявил, что "правительство Эстонии всерьез обсуждает отправку солдат на Украину". Он не стал говорить, что глава Минобороны Эстонии сразу же вздрогнул и торопливо отрапортовал, что слова советника "слишком смело интерпретируются", "эстонской инициативы, конечно, нет, и Эстония точно ничего не будет делать сама". Зачем травмировать человека перед дорогой на тот свет?Срочно прилетевший только что в Киев для отдания последних почестей Энтони Блинкен, держа в потных ладонях руку умирающего, уверил того, что американская военная ух-помощь уже вот совсем на подходе и она сотворит на поле боя "большую разницу". После этого он пробормотал что-то про "непоколебимую приверженность США суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины" и пошел на кухню полюбопытствовать, как на Украине делают кутью.Всех решил переплюнуть глава Минобороны Великобритании, который даже разрешил Киеву наносить удары по Крыму, поскольку "считает полуостров частью Украины". Гости переглянулись, но синхронно закачали головами, чтобы не обидеть гостя — издалека ехал.Зашедшие под шумок соседи про себя наметили большую хрустальную вазу на серванте, а вслух тоже брякнули что-то бессмысленно-обнадеживающее: канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал прислать на Украину аж третью систему Patriot, а президент Польши Дуда, порывшись в карманах, устыдился, но клятвенно пообещал, что "России на Украине победить будет не позволено". Кто и как может это позволить или не позволить, он уточнять не стал, потому что всех в соседнюю комнату позвали врачи.Доктора молча положили на стол диагноз и отвернулись к окну.Приунывшие гости первым пунктом прочитали вчерашние слова секретаря НАТО Столтенберга: "Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине".Совет ЕС облегченно выдохнул (деньги целы), но вовремя прокашлялся.В звенящей тишине, прерываемой дребезгом подкладного судна, гости перебирали листы анамнеза:Один из гостей, наконец осмелившись, спросил: "Скажите прямо, сколько ему осталось?"Невысокий главный врач, характерно покашливая, устало бросил в мусорку нитриловые перчатки: "Я же вам сразу сказал: не надо было до такого доводить. Вы не послушали — и пришлось делать специальную операцию. Прогнозы неутешительные. Для него и вас".Гости, опасливо оглядываясь на неподвижный силуэт главного врача, поплелись доедать вчерашний салат. Не пропадать же добру!* Внесен в список террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация.

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аналитика, украина, запад, эстония, метте фредериксен, энтони блинкен, олаф шольц, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, f-16