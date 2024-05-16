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В МИД заявили, что ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/zakharova-1946455579.html
В МИД заявили, что ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях
В МИД заявили, что ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях - РИА Новости, 16.05.2024
В МИД заявили, что ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях
Россия располагает неоспоримыми фактами, свидетельствующими, что украинские войска часто используют объекты культуры в военных целях, заявила официальный... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:45
2024-05-16T15:45
в мире
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украина
мария захарова
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия располагает неоспоримыми фактами, свидетельствующими, что украинские войска часто используют объекты культуры в военных целях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "При этом имеются неоспоримые факты, свидетельствующие, что в нарушение статей Конвенции (Гаагской конвенции 1954 года - ред.) и при полном попустительстве международных структур ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. "Примечательно, что западные страны, которые фактически выгораживают Киев, беспочвенно выдвигают обвинения в адрес России в якобы преднамеренных разрушениях памятников на Украине, формируют для этого некие "перечни", имеющие мало общего с объективной реальностью", - добавила она.
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в мире, россия, киев, украина, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В МИД заявили, что ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях

Захарова: ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс "Саур-Могила", разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ реконструируют мемориальный комплекс "Саур-Могила", разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия располагает неоспоримыми фактами, свидетельствующими, что украинские войска часто используют объекты культуры в военных целях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"При этом имеются неоспоримые факты, свидетельствующие, что в нарушение статей Конвенции (Гаагской конвенции 1954 года - ред.) и при полном попустительстве международных структур ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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"Примечательно, что западные страны, которые фактически выгораживают Киев, беспочвенно выдвигают обвинения в адрес России в якобы преднамеренных разрушениях памятников на Украине, формируют для этого некие "перечни", имеющие мало общего с объективной реальностью", - добавила она.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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