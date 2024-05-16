https://ria.ru/20240516/zakharova-1946455579.html

В МИД заявили, что ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях

В МИД заявили, что ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях - РИА Новости, 16.05.2024

В МИД заявили, что ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях

Россия располагает неоспоримыми фактами, свидетельствующими, что украинские войска часто используют объекты культуры в военных целях, заявила официальный... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:45

2024-05-16T15:45

2024-05-16T15:45

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия располагает неоспоримыми фактами, свидетельствующими, что украинские войска часто используют объекты культуры в военных целях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "При этом имеются неоспоримые факты, свидетельствующие, что в нарушение статей Конвенции (Гаагской конвенции 1954 года - ред.) и при полном попустительстве международных структур ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. "Примечательно, что западные страны, которые фактически выгораживают Киев, беспочвенно выдвигают обвинения в адрес России в якобы преднамеренных разрушениях памятников на Украине, формируют для этого некие "перечни", имеющие мало общего с объективной реальностью", - добавила она.

https://ria.ru/20230927/mid-1898905679.html

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в мире, россия, киев, украина, мария захарова, вооруженные силы украины