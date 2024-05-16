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Захарова: делегации России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО - РИА Новости, 16.05.2024
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14:52 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/zakharova-1946433556.html
Захарова: делегации России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО
Захарова: делегации России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО - РИА Новости, 16.05.2024
Захарова: делегации России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО
Нидерланды отказали российской делегации в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге, Москва считает это дискриминацией по национальному признаку, заявила... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:52
2024-05-16T14:52
в мире
гаага
москва
мария захарова
юнеско
нидерланды
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Нидерланды отказали российской делегации в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге, Москва считает это дискриминацией по национальному признаку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Она обратила внимание на то, что 13 мая в Гааге открылась Международная конференция ЮНЕСКО "Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", которая проводится при поддержке министерств иностранных дел, обороны, а также образования, культуры и науки Нидерландов. "Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу", - говорится в сообщении Захаровой.Дипломат подчеркнула, что Москва считает это чистой дискриминацией по национальному признаку и призывает мировое сообщество непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов, вне зависимости от региона, где оно расположено.
https://ria.ru/20240516/knr-1946403022.html
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в мире, гаага, москва, мария захарова, юнеско, нидерланды
В мире, Гаага, Москва, Мария Захарова, ЮНЕСКО, Нидерланды
Захарова: делегации России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО

Захарова: России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Нидерланды отказали российской делегации в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге, Москва считает это дискриминацией по национальному признаку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Она обратила внимание на то, что 13 мая в Гааге открылась Международная конференция ЮНЕСКО "Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", которая проводится при поддержке министерств иностранных дел, обороны, а также образования, культуры и науки Нидерландов.
"Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу", - говорится в сообщении Захаровой.
Дипломат подчеркнула, что Москва считает это чистой дискриминацией по национальному признаку и призывает мировое сообщество непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов, вне зависимости от региона, где оно расположено.
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