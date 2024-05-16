https://ria.ru/20240516/zakharova-1946433556.html

Захарова: делегации России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО

Захарова: делегации России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО - РИА Новости, 16.05.2024

Захарова: делегации России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО

Нидерланды отказали российской делегации в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге, Москва считает это дискриминацией по национальному признаку, заявила... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:52

2024-05-16T14:52

2024-05-16T14:52

в мире

гаага

москва

мария захарова

юнеско

нидерланды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Нидерланды отказали российской делегации в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге, Москва считает это дискриминацией по национальному признаку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Она обратила внимание на то, что 13 мая в Гааге открылась Международная конференция ЮНЕСКО "Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", которая проводится при поддержке министерств иностранных дел, обороны, а также образования, культуры и науки Нидерландов. "Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу", - говорится в сообщении Захаровой.Дипломат подчеркнула, что Москва считает это чистой дискриминацией по национальному признаку и призывает мировое сообщество непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов, вне зависимости от региона, где оно расположено.

https://ria.ru/20240516/knr-1946403022.html

гаага

москва

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гаага, москва, мария захарова, юнеско, нидерланды