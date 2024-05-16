https://ria.ru/20240516/zakharchenko-1946423477.html

В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко

В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко - РИА Новости, 16.05.2024

В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко

В Донецке установили бюст первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:23

2024-05-16T14:23

2024-05-16T14:26

специальная военная операция на украине

безопасность

донецк

донецкая народная республика

александр захарченко

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946423671_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_22dedce0581f251ba67ca9c4228e9379.jpg

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. В Донецке установили бюст первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передает корреспондент РИА Новости. На памятнике указаны даты жизни Захарченко и одна из его цитат: "Цена того, за что мы боремся, гораздо выше цены нашей жизни". Бюст расположен на пересечении бульваров Пушкина и Шевченко рядом с Домом правительства, площадь перед которым ранее была названа в честь Захарченко. Там же установлена мемориальная доска, где изображен Александр Захарченко и указаны годы его жизни. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До это на него было совершено несколько покушений.

https://ria.ru/20230921/sud-1897806496.html

донецк

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецк, донецкая народная республика, александр захарченко, россия