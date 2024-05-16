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В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 16.05.2024 (обновлено: 14:26 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/zakharchenko-1946423477.html
В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко
В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко - РИА Новости, 16.05.2024
В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко
В Донецке установили бюст первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:23
2024-05-16T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
донецкая народная республика
александр захарченко
россия
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. В Донецке установили бюст первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передает корреспондент РИА Новости. На памятнике указаны даты жизни Захарченко и одна из его цитат: "Цена того, за что мы боремся, гораздо выше цены нашей жизни". Бюст расположен на пересечении бульваров Пушкина и Шевченко рядом с Домом правительства, площадь перед которым ранее была названа в честь Захарченко. Там же установлена мемориальная доска, где изображен Александр Захарченко и указаны годы его жизни. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До это на него было совершено несколько покушений.
https://ria.ru/20230921/sud-1897806496.html
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безопасность, донецк, донецкая народная республика, александр захарченко, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Донецкая Народная Республика, Александр Захарченко, Россия
В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко

В Донецке рядом с Домом правительства установили бюст Александра Захарченко

© РИА НовостиПамятник первому главе ДНР Александру Захарченко у здания Дома правительства в Донецке
Памятник первому главе ДНР Александру Захарченко у здания Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости
Памятник первому главе ДНР Александру Захарченко у здания Дома правительства в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. В Донецке установили бюст первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передает корреспондент РИА Новости.
На памятнике указаны даты жизни Захарченко и одна из его цитат: "Цена того, за что мы боремся, гораздо выше цены нашей жизни". Бюст расположен на пересечении бульваров Пушкина и Шевченко рядом с Домом правительства, площадь перед которым ранее была названа в честь Захарченко. Там же установлена мемориальная доска, где изображен Александр Захарченко и указаны годы его жизни.
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До это на него было совершено несколько покушений.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЗахарченкоРоссия
 
 
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