https://ria.ru/20240516/zakharchenko-1946423477.html
В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко
В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко - РИА Новости, 16.05.2024
В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко
В Донецке установили бюст первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:23
2024-05-16T14:23
2024-05-16T14:26
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. В Донецке установили бюст первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передает корреспондент РИА Новости. На памятнике указаны даты жизни Захарченко и одна из его цитат: "Цена того, за что мы боремся, гораздо выше цены нашей жизни". Бюст расположен на пересечении бульваров Пушкина и Шевченко рядом с Домом правительства, площадь перед которым ранее была названа в честь Захарченко. Там же установлена мемориальная доска, где изображен Александр Захарченко и указаны годы его жизни. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До это на него было совершено несколько покушений.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Донецке установили бюст первого главы ДНР Александра Захарченко
В Донецке рядом с Домом правительства установили бюст Александра Захарченко