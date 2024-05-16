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Нидерланды отказали России в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге
Нидерланды отказали России в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге - РИА Новости, 16.05.2024
Нидерланды отказали России в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге
Нидерланды отказали российской делегации в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге, Москва считает это дискриминацией по национальному признаку, заявила... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:02
2024-05-16T15:02
2024-05-16T15:11
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Нидерланды отказали российской делегации в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге, Москва считает это дискриминацией по национальному признаку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на то, что 13 мая в Гааге открылась Международная конференция ЮНЕСКО "Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", которая проводится при поддержке министерств иностранных дел, обороны, а также образования, культуры и науки Нидерландов. "Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Дипломат подчеркнула, что Москва считает это чистой дискриминацией по национальному признаку и призывает мировое сообщество непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов, вне зависимости от региона, где оно расположено.
https://ria.ru/20240422/yunesko-1941567826.html
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в мире, нидерланды, гаага, москва, мария захарова, юнеско
В мире, Нидерланды, Гаага, Москва, Мария Захарова, ЮНЕСКО
Нидерланды отказали России в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге
МИД: Нидерланды отказали России в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости
. Нидерланды отказали российской делегации в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО
в Гааге
, Москва
считает это дискриминацией по национальному признаку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Она обратила внимание на то, что 13 мая в Гааге открылась Международная конференция ЮНЕСКО "Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", которая проводится при поддержке министерств иностранных дел, обороны, а также образования, культуры и науки Нидерландов.
"Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Дипломат подчеркнула, что Москва считает это чистой дискриминацией по национальному признаку и призывает мировое сообщество непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов, вне зависимости от региона, где оно расположено.