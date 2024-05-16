https://ria.ru/20240516/vzyatka-1946468872.html

В Нижнем Новгороде экс-главу департамента строительства осудили за взятку

В Нижнем Новгороде экс-главу департамента строительства осудили за взятку - РИА Новости, 16.05.2024

В Нижнем Новгороде экс-главу департамента строительства осудили за взятку

Бывший директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов осужден на 5 лет колонии строгого режима за... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:29

2024-05-16T16:29

2024-05-16T16:29

происшествия

нижний новгород

россия

нижегородская область

дмитрий горбунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Бывший директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов осужден на 5 лет колонии строгого режима за получение взятки в размере более 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В суде установлено, что подсудимый в октябре 2020 года получил от представителя коммерческой организации более 10,3 миллиона рублей за способствование в победе в конкурсе на выполнение работ по объекту "Здания дошкольной образовательной организации №38 по генплану" в микрорайоне Новая Кузнечиха. Кроме того, взятка предназначалась за заключение в дальнейшем муниципального контракта, а также общее покровительство и попустительство по службе. Как сообщили агентству в прокуратуре Нижегородской области, экс-директор департамента строительства признан виновным в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). "Нижегородский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 10,3 миллиона рублей", - рассказала собеседница агентства. Кроме того, Горбунов лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 7 лет. Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года в суд было передано дело Ильи Гора, который сменил Горбунова на посту главы департамента строительства. Гор обвиняется в получение взятки в размере 1 миллиона рублей от поставщика оборудования для дошкольных учреждений. Ранее – в ноябре 2019 года - бывший директор департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода Юрий Щеголев был осужден на 7,5 лет колонии строгого режима за взятку в размере 6,5 миллиона рублей от руководителя строительной фирмы за признание ее победителем аукциона на строительство детского сада.

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946264892.html

https://ria.ru/20240515/novosibirsk-1946155668.html

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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, дмитрий горбунов