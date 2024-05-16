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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Харькове - РИА Новости, 16.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Харькове
Взрывы прогремели в четверг в Полтаве и Харькове на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T23:55
2024-05-16T23:55
2024-05-16T23:55
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Полтаве и Харькове на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. "Сообщают о взрывах в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна". Телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале сообщает о взрывах и пожаре в Харькове. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьков, в мире, полтава, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Полтава, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Харькове
В Полтаве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги